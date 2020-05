Milik non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Napoli in scadenza nel 2021, e per questo motivo potrebbe andar via stesso in questa sessione di calciomercato

Il futuro di Arkadiusz Milik è incerto. Il rinnovo del contratto con il Napoli ancora non è arrivato e chissà se arriverà. Il legame con gli azzurri terminerà a giugno 2021, dunque la società ha fretta di trovare un accordo o venderlo ad altre società. L’attaccante è seguito da diversi club, soprattutto in Serie A. Sulle sue tracce ci sono il Milan e la Juventus e dalla Premier League si sono fatte avanti il Chelsea e il Tottenham.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Calciomercato Mertens, le ultime: il Psg alla ricerca di un attaccante

Calciomercato Milik, le ultime: contatti tra Juventus e procuratore

8 MAGGIO 14.00: JUVENTUS, AVVIATI CONTATTI, MA C’E’ UN OSTACOLO – Secondo quanto riporta calciomercato.com, il ds Paratici ha cominciato a stringere rapporti con il procuratore di Milik. Anche se, il vero problema di questa trattativa sembra essere il prezzo del cartellino. Il Napoli vuole 40 milioni, ma l’idea della Juve è di inserire una contropartita: il difensore Cristian Romero può essere la pedina giusta per negoziare.

Calciomercato Milik, le ultime: Boniek lo sponsorizza alla Juve

9 MAGGIO 10.30: MILIK, L’ATTACCANTE STILE JUVE – Ormai da giorni il nome dell’attaccante del Napoli è accostato alla Vecchia Signora. Zibí Boniek, presidente della federazione di calcio polacca ed ex giocatore bianconero e giallorosso, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport: “Non conosco le mosse della Juve, ma Milik è tra i migliori attaccanti del campionato italiano. E’ un ottimo calciatore, ai livelli della Juventus“.

Calciomercato Milik, le ultime: la Juve offre Romero

10 MAGGIO 10.11 – Vista la sicura partenza di Gonzalo Higuain e le difficoltà per arrivare a Icardi, la Juventus secondo ‘Tuttosport’ starebbe stringendo i tempi per assicurarsi Arek Milik. Il Napoli non intende fare sconti ai bianconeri ma la scadenza del contratto nel 2021 consiglia a De Laurentiis di non alzare le barricate. La Juventus intanto per abbassare l’esborso cash sarebbe pronta a offrire l’intero cartellino di Cristian Romero, giovane difensore argentino attualmente in prestito al Genoa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Koulibaly, le ultime: il Manchester United mette la freccia