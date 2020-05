Il rinnovo del contratto tra Mertens e il Napoli diventa ogni giorno sempre più complicato e le offerte dai top club sono sempre più insistenti: sarà un calciomercato caldissimo.

Ancora nessun rinnovo per Dries Mertens, che è legato solo per qualche mese con il Napoli. Tanti club vorrebbero firmare con il belga un contratto, il quale potrebbe essere l’ultimo della sua carriera. E l’amore per la città e per i tifosi potrebbero vincere sulle offerte di altri club. Tuttavia non cessano i rumors che vedono Dries vicino ad un accordo con il Chelsea, l’Inter o il Paris Saint-Germain.

Calciomercato Mertens, le ultime: c’è un doppio rifiuto

6 MAGGIO ORE 12.00: MERTENS, RIFIUTA DUE SQUADRE – Dopo l’esclusione dalla Champions, il Monaco non avrà più chance per ottenere un accordo con Dries Mertens. Secondo il Corriere dello Sport, il belga avrebbe rifiutato sia il club francese che il Newcastle. L’attaccante vorrebbe rinnovare con il Napoli, ma la trattativa non decolla e nel caso non dovesse restare in azzurro, Dries vorebbe un top club.

Calciomercato Mertens, le ultime: rinnovo più vicino?

7 MAGGIO ORE 12.00: DE LAURENTIIS, LA MAGLIA TORNA A MERTENS? – Stando alle ultime indiscrezioni de la Repubblica, il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis vorrebbe ridare a Mertens la maglia aggiudicata all’asta benefica. Dopo il gesto benefico (14 mila euro alla fondazione Cannavaro Ferrara), arriverebbe il gesto distensivo che potrebbe avvicinare le parti ad un rinnovo. Dries è legato particolarmente a quella divisa con la quale ha raggiunto Hamsik in cima alla classifica dei capocannonieri del Napoli.

Calciomercato Mertens, le ultime: si aggiunge il PSG

8 MAGGIO ORE 14.00: PSG, ALLA RICERCA DEL SOSTITUTO DI CAVANI – L’attaccante azzurro è entrato nei radar del Paris Saint-Germain. Secondo Mundo Deportivo, il club francese, fresco vincitore del campionato, vorrebbe sostituire Cavani con Mertens. In caso di mancato rinnovo con il Napoli, “Ciro” avrà l’imbarazzo della scelta: Inter, Chelsea e Atletico Madrid sono gli altri club fortemente interessati.

Calciomercato Mertens, le ultime: Lampard non nasconde l’interesse

10 MAGGIO ORE 9.30: LAMPARD SEGUE MERTENS SU INSTAGRAM – Il Chelsea non vorrebbe perdere l’opportunità di strappare un accordo con Dries Mertens a parametro zero. Per ora nessun contatto tra la società partenopea e il calciatore per un eventuale rinnovo, dunque Lampard ci spera. L’allenatore dei Blues, infatti, ha iniziato a seguirlo su Instagram e tra i profili seguiti, il belga è uno dei pochi a giocare fuori dalla Premier.

11 MAGGIO ORE 10.00: MAROTTA NON MOLLA, MERTENS TENTENNA – Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di TuttoSport, l’Inter non ha alcuna intenzione di mollare Dries Mertens, obiettivo numero uno a parametro zero per l’attacco nerazzurro. L’offerta presentata da Marotta sarebbe da capogiro: biennale da 5 milioni più bonus alla firma, la migliore tra quelle ricevute sin qui da Mertens. Il belga però sa bene che andando all’Inter significherebbe tradimento per il suo Napoli, e quindi sta tentennando, valutando piste estere come il Chelsea.

Calciomercato Mertens, le ultime: contatti con l’Inter

13 MAGGIO ORE 10.00: INTER, C’E’ L’ACCORDO CON IL GIOCATORE – Il rinnovo del contratto di Mertens tarda ad arrivare, dunque il belga ascolta le proposte degli altri club per avere le idee chiare al termine della stagione. Secondo il Corriere dello Sport, i neroazzurri hanno già trovato l’intesa con l’attaccante azzurro per 4,5 milioni a stagione più bonus. La trattativa sembra in stato avanzato e mancherebbero solo i dettagli. Dries, in caso di mancato rinnovo entro la fine del campionato, avrà la possibilità di scegliere liberamente la sua prossima squadra. E le opzioni non mancano.

Calciomercato Mertens, tutto pronto per il passaggio all’Inter

15 MAGGIO ORE 10.15: MERTENS AD UN PASSO DALL’ADDIO – In questi giorni ci sarebbero stati contatti tra la società neroazzurra e l’agente del calciatore. Secondo il Corriere dello Sport, l’Inter ha avviato uno scambio di documenti con il procuratore di Mertens. L’accordo è stato ormai trovato e sono da definire solo i bonus. Inoltre, nelle ultime ore è balzata in rete la notizia che il belga stia cercando già casa a Milano. Il rinnovo contrattuale con gli azzurri appare sempre più lontano.

Calciomercato Mertens, Modugno: “Gattuso vuole che rinnovi”

16 MAGGIO ORE 16.45: MERTENS, ATTENDE SEGNALI DALLA DIRIGENZA – Dries è al centro di rumors che avrebbero potuto distrarlo e deconcentrarlo. Invece, è arrivato a Castel Volturno in ottima condizione atletica, addirittura 3 kg in meno dopo il lockdown. Secondo quanto riportato dal giornalista Modugno di Sky Sport: “Mertens è sereno, consapevole che è stimato da Gattuso e dal gruppo. E’ cosciente di vivere questi giorni in cui dovrà fare una scelta, non solo economica, ma anche di vita. Dries attende segnali dalla società, la quale sta facendo le sue valutazione poiché il calciatore non è più tanto giovane. Nei prossimi giorni il nodo dovrà sciogliersi, ma Ringhio spinge per un rinnovo per l’apporto positivo che dà al gruppo”.

Calciomercato Mertens, il Napoli può ancora trattare

17 MAGGIO ORE 16.30: MERTENS, DECISIONE IN UNA SETTIMANA – Dries continuerà ad essere fondamentale per la squadra quando la Serie A riprenderà. E non è detto che non possa esserlo anche per la prossima stagione. Gattuso è consapevole che la scelta finale spetterà al giocatore in scadenza di contratto, ma è schierato per il rinnovo e potrebbe essere importante una sua opinione a riguardo. Secondo Sky, la dirigenza azzurra e Mertens prenderanno una decisione entro sette giorni. Ciò che potrebbe spingere l’attaccante belga a restare a Napoli sarà il legame con i tifosi, lo scenario e soprattutto un colpo di scena. Servirà un effetto speciale a cui De Laurentiis ha spesso fatto ricorso, da uomo di cinema qual è.