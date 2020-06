Coppa Italia, probabili formazioni Napoli – Inter: pochi dubbi tra gli azzurri

Comincia la settimana che porta a Napoli – Inter e già si possono delineare le probabili formazioni: tante certezze per Gattuso, più dubbi per Conte.

Finalmente ci siamo. Si entra nel rettilineo finale prima del ritorno in campo, prima di quella sfida che, se il 5 marzo era già molto attesa, adesso diventa un appuntamento imperdibile e assolutamente da non fallire. Napoli-Inter parte dallo 0-1 dell’andata, da quel missile di Fabiàn Ruiz che ha dato al Napoli un vantaggio enorme, da gestire al meglio nella gara di ritorno al San Paolo. I neroazzurri, nell’ultimo precedente in casa degli azzurri, hanno vinto 3-1. Erano 22 anni che non conquistavano i tre punti a Napoli.

Coppa Italia, le probabili formazioni di Napoli – Inter: unico ballottaggio tra Callejon e Politano

Si può già iniziare a fantasticare su quale sarà la formazione che proporrà Gattuso in questo nuovo esordio. In campo scenderà chi sta meglio e dopo 3 mesi di lockdown le gerarchie potrebbero essersi completamente ribaltate. Ospina in vantaggio su Meret in porta, in difesa l’infortunio di Manolas prelude ad una coppia centrale Maksimovic-Koulibaly con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce. In mezzo al campo sulla carta i titolari sono Fabiàn, Demme e Zielinski, ma attenzione ad Allan e Lobotka che scalpitano per riprendersi il posto. Lì davanti Mertens e capitan Insigne sembrano in netto vantaggio, per l’altro posto sarà ballottaggio Callejon-Politano. Obiettivo finale, per ripartire alla grande e provare già a portare a casa il primo trofeo.

Dall’altra parte, Conte avrà molte più incertezze. Dovrà aspettare fino all’ultimo momento utile per comporre la sua difesa a 3, poiché Bastoni e De Vrij per il momento non sono al top della forma. Rispetto alla semifinale d’andata, il centrocampo sarà diverso: Eriksen è in vantaggio su Sensi, Candreva e Young sono i favoriti sulle fasce. In attacco pochi dubbi, Lautaro e Lukaku sono inamovibili.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro, Lukaku

