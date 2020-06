Probabili formazioni Napoli-Juventus: le scelte per la finale

Le probabili formazioni per Napoli-Juventus, finale di Coppa Italia: Gattuso deve fare a meno di Ospina ma recupera Manolas. Sarri senza Higuain.

Tutto di botto. Neanche il tempo di digerire l’altalena di emozioni della semifinale che già si parla di finale. E naturalmente va in archivio anche qualche errore di troppo della sfida contro l’Inter. Tutto resettato, si scende in campo contro la Juve in una sfida che, come sempre, ha un milione di significati. Più uno, stavolta: il Napoli può strappare al’ex al veleno Sarri il primo shot per il suo primo trofeo in bianconero. Ma non sembra certo essere questa la preoccupazione principale di Gattuso e dei suoi ragazzi, che continuano ad allenarsi come dei matti in vista di una partita che mai come quest’anno ha un’importanza cruciale, Sarri o non Sarri, Higuain o non Higuain.

Le probabili formazioni di Napoli-Juventus: Ospina salta la finale

Mancherà Ospina, squalificato dopo la semifinale, e finalmente al suo posto si rivede Alex Meret. In difesa tutto invariato con il possibile innesto di Mario Rui sulla sinistra. Maksimovic e Koulibaly dovrebbero formare la coppia centrale, anche se Manolas è ormai recuperato. In mezzo al campo si rivedrà Fabiàn Ruiz con Demme e Zielinski: i titolari al momento sono loro ed è difficile scalzarli. Così come lì davanti sarà difficile toccare Mertens e Insigne. L’unico ballottaggio sarà il solito, quello fra Politano e Callejon. Entrambi sembrano essere in ottima condizione. Il dubbio, come sempre, sarà sciolto soltanto ad un passo dal fischio d’inizio.

Sarri è orientato a confermare quasi in toto la formazione che ha pareggiato contro il Milan. L’unica novità potrebbe essere l’inserimento di Khedira al posto di Pjanic con Bentancur che in quel caso agirebbe come regista. In attacco invece è aperto il ballottaggio tra Cuadrado e Douglas Costa per completare il tridente insieme a Dybala e Cristiano Ronaldo. Out Chiellini e Demiral, resta in forte dubbio Ramsey.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

Juventus (4-3-3): Buffon; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Dove vedere Napoli-Juventus in tv e streaming

Napoli-Juventus, come tutte le altre partite di Coppa Italia, verrà trasmessa in diretta e in chiaro dalla Rai. Appuntamento mercoledì 17 giugno alle ore 21 su Rai Uno con ampio pre-partita su Rai Sport. La finale sarà visibile anche in diretta streaming sul sito della Rai o sull’app Raiplay tramite pc, smartphone o tablet.