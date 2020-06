Napoli-SPAL, le probabili formazioni: torna Mertens dal 1′

Domenica si gioca Napoli-SPAL, le probabili formazioni: Gattuso potrebbe rilanciare Manolas in difesa e Mertens in attacco.

L’Atalanta continua a correre e anche la Roma non molla ma il Napoli, seppure a -12 dal quarto posto, non perde la speranza di conquistare la piazza che permetterebbe agli azzurri di partecipare alla prossima edizione della Champions League. Obiettivo minimo diventato vitale per salvare un campionato compromesso durante l’era Ancelotti. Per riuscirci però al Napoli non basterà vincere le proprie partite ma occorrerà sperare che quelle davanti abbassino il ritmo. Domenica, intanto, si torna al ‘San Paolo’ dove arriva la SPAL alla disperata ricerca di punti salvezza.

Napoli-SPAL, probabili formazioni: Gattuso rilancia Manolas?

Gattuso, dopo il tour de force tra Coppa Italia e campionato, potrebbe fare riposare Maksimovic, Demme e Zielinksi: al loro posto pronti Manolas, ormai completamente recuperato, Lobotka ed Elmas. In porta probabile conferma per Ospina con Mario Rui terzino sinistro. Fabian Ruiz completerà il centrocampo mentre in attacco Mertens dovrebbe rientrare dal 1′ nel tridente con Politano e capitan Insigne.

Il pericolo numero uno per il Napoli sarà il promesso azzurro Andrea Petagna, schierato da Di Biagio al centro di un tridente con Strefezza e Fares. A centrocampo Missiroli e Dabo favoriti su Murgia e Valoti. In cabina di regia spazio all’ex Valdifiori. Berisha è ancora out: tra i pali conferma per Letica.

Dove vedere Napoli-SPAL in tv e diretta streaming

Napoli-SPAL si gioca domenica 28 giugno alle ore 19:30 e verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Inoltre sarà possibile vedere la partita in diretta streaming su pc, tablet o smarpthone tramite Sky Go o Now Tv, il servizio streaming on demand di Sky.