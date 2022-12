Atalanta, l’annuncio gela i club di Serie A: il rischio è altissimo

L’annuncio dell’Atalanta ha gelato tutte le big della Serie A: il rischio ora è più concreto che mai, ecco cosa succederà a breve.

Gian Piero Gasperini vuole riportare la squadra bergamasca in Europa dopo un anno di assenza, ma le ultime notizie potrebbero sconvolgere tutti i piani futuri.

Sono giorni caldissimi quelli che si stanno vivendo in casa Atalanta. La ripartenza del campionato è alle porte e i bergamaschi non vogliono farsi sfuggire come già successo nella scorsa stagione l’opportunità di centrare un piazzamento europeo. La pausa del Mondiale è stata una manna dal cielo per Gasperini che, dopo un bell’inizio, ha subito quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. La Dea è comunque per ora sesta in classifica, ma una notizia di mercato potrebbe scuotere tutto l’ambiente: ecco di cosa si tratta.

Mezza Europa su di lui: l’asta è dietro l’angolo

Nonostante qualche difficoltà in più rispetto al passato, l’Atalanta è ancora oggi una fucina di giovani talenti che si mettono in mostra attirando su di loro le attenzioni di molte big sia italiane che europee. L’ultimo giocatore finito nei radar è uno di quelli sul quale con tutta probabilità si scatenerà un’asta molto a breve: Giorgio Scalvini.

Il difensore italiano classe 2003, sfruttando anche le indisponibilità di molti titolari, ha guadagnato sempre più posizioni nelle gerarchie di Gasperini collezionando già undici presenze e un gol in questa stagione. Nonostante la giovanissima età, Scalvini ha impressionato tutti per la sua personalità e la sua duttilità, tanto che il tecnico bergamasco l’ha schierato all’occorrenza anche in mezzo al campo. Di lui si parla un gran bene ormai da tempo, e al termine di questa annata potrebbe diventare la prossima grande plusvalenza del club di Percassi.

La valutazione è altissima: Inter, Milan e Juve sono avvisate

Su di lui hanno già fatto dei sondaggi Milan e Juventus, ma per motivi diversi sarà molto difficile per entrambe riuscire a soddisfare la richiesta economica dell’Atalanta. Diverso il discorso dell’Inter, che in caso di addio di Skriniar potrebbe decidere di investire una somma importante per uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano. I bergamaschi hanno però già messo in chiaro una cosa: la base d’asta non partirà da meno di 30 milioni di euro.

I prossimi mesi saranno fondamentali per capire quale sarà il percorso di crescita del giocatore e quanto dovrà spendere una big per anticipare la concorrenza. Quel che è certo è che Scalvini è seguito anche dall’estero, in particolare dai due club di Manchester, il Liverpool e il Bayern Monaco. Squadre top che hanno anche possibilità economiche diverse da quelle italiane. Ecco perché il futuro del giovane difensore è ancora tutto da scrivere: quello su cui non ci sono dubbi è che, dovunque andrà, sarà luminoso.