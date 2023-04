Ambra Angiolini, Allegri già dimenticato: chi è il nuovo fidanzato

A quasi due anni dalla burrascosa rottura con Massimiliano Allegri, Ambra Angiolini ritrova il sorriso. Ecco chi è il suo nuovo fidanzato.

Le scorie di una storia d’amore che sembrava destinata a durare nel tempo, accanto ad un uomo di cui ti fidavi ciecamente, difficilmente possono essere rimosse dall’oggi al domani. Ma il tempo scorre via veloce e ti mette nella condizione, se hai il coraggio di farlo, di rimetterti in gioco. Una nuova felicità può essere lì, dietro l’angolo.

Ambra Angiolini, 46 anni, due figli dal cantante Francesco Renga, aveva vissuto una intensa relazione sentimentale con Massimiliano Allegri, sfociata poi nella scoperta di un tradimento e in una porta, da parte di lui, che si è chiusa bruscamente.

Il dolore, l’ex ragazzina prodigio di Non è la Rai, non lo ha mai nascosto, superato però gradualmente grazie a una brillante carriera di attrice e a due figli che la sostengono, la amano, non l’hanno mai lasciata sola.

Ambra sorride di nuovo: reso pubblico il suo nuovo amore, è l’attore Andrea Bosca

E poi è arrivato, finalmente: il nuovo amore ha bussato alla sua porta. E Ambra non ha fatto altro che aprire e rispondere presente. Lui è il bellissimo Andrea Bosca, di quattro anni più giovane, occhi di cielo, classe 1980, affermato attore piemontese, sia sul palcoscenico nazionale che su quello internazionale. Ce lo ricordiamo per lo studente ribelle di “Raccontami”, serie tv con Massimo Ghini e Lunetta Savino, ma anche per tanti significativi ruoli al cinema.

Con Ambra galeotto sarebbe stato il set: si sono infatti conosciuti e innamorati durante le riprese di “Protezione Civile”, la fiction che hanno girato a Stromboli e che sarà trasmessa su Rai 1 prossimamente.

La vediamo felice, sorridente come non mai: e di recente sul web sono anche apparse le foto del suo compleanno, accanto ai figli che la adorano. Finalmente, poi, è venuta a galla la relazione con Bosca. Le immagini li vedono insieme a Milano, a Piazza Duomo, e lui la definisce, senza mezzi termini, “uno splendore”.

“Non amo parlare della mia vita personale”, aveva confessato Bosca al settimanale Nuovo Tv. “Da bravo piemontese sono molto riservato. Però una cosa mi sento di dirla: la mia vita privata è molto felice”.

E’ chiaro che per i due attori è il momento di raccogliere la felicità a piene mani. In particolare Ambra non vedeva l’ora di ritrovare la meritata serenità accanto a un uomo a cui dare fiducia, in cui rifugiarsi. Lo ha trovato e come, e si spera per lei duri davvero a lungo.