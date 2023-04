Cambia tutto in Serie A: salta una partita, tifosi senza parole

Nella prossima giornata di serie A, potrebbe essere rinviata una gara di cartello. Scopriamo cosa ha intenzione di decidere la Lega.

Sette turni alla fine del campionato, sfide incrociate in vetta alla classifica per decidere l’assegnazione di uno scudetto che ormai è saldamente nelle mani del Napoli di Spalletti.

Manca solo il conforto della matematica per riportare il tricolore all’ombra del Vesuvio, a distanza di ben 33 anni dal quel 29 aprile 1990 in cui la formazione di Albertino Bigon, guidata da un Maradona ancora in stato di grazia, ottenne il secondo tricolore della sua storia.

Quella squadra era guidata in campo da un fuoriclasse assoluto, ma “condita” anche di calciatori di primissimo livello come Carnevale, Alemao e Careca (a differenza di quel primo tricolore in cui il Napoli era pieno zeppo di gregari), che contribuirono a condurre gli azzurri ad un trionfo inatteso, ma fortemente voluto.

La differenza con il gruppo di Spalletti consiste proprio in questo: l’ex tecnico della Roma possiede, oggi, a sua disposizione, tanti giovani, anche di grande talento, ma all’apparenza nessun top player, non ancora. Sicuramente, su tutti, ci sono quell’Osimhen e quel Kvaratskhelia che sono destinati a diventarlo da qui a breve, e sono legittimamente già nel mirino dei club di Premiership, come le due Manchester e il Chelsea, pronte a sborsare milioni pur di portarli nel Regno Unito. La sensazione è che prima o poi accadrà.

Napoli-Salernitana rinviata a domenica? Si attende decisione definitiva della Lega

Cosa succederà in questo fine settimana nel campionato italiano? Il sindaco del capoluogo partenopeo, Manfredi, aveva chiesto e continua a chidere il rinvio del derby contro la Salernitana. In un primo momento, sembrava che gli azzurri, però, dovessero giocare regolarmente questo sabato alle 15.00 contro i granata di Paulo Sousa. La decisione, però, è ancora in bilico.

Nelle ultime ore al Lega potrebbe cambiare idea e ha mostrato apertura per il possibile slittamento di Napoli-Salernitana a domenica 30 aprile, ma solo in presenza di motivi di ordine pubblico. Il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, ieri allo stadio Arechi di Salerno per la Finale della Primavera TIM Cup, ha così risposto relativamente al possibile spostamento della gara Napoli-Salernitana della prossima giornata: “Siamo in contatto con l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno, se ci saranno motivi di ordine pubblico per spostare la partita la Lega si adeguerà”.

Rimangono i legittimi rischi di incidenti, sia durante che dopo il derby, anche se i tifosi azzurri potranno essere certi di festeggiare solo domenica sera, se la Lazio non dovesse vincere, quindi perdere o pareggiare, a San Siro, contro l’Inter.

E’ strano che proprio una campana, la Salernitana, capiti sul cammino del Napoli nel primo match point scudetto. Gli uomini del Presidente Iervolino hanno compiuto un grande passo in avanti verso la salvezza, battendo 3-0 il Sassuolo all’Arechi.

Otto risultati utili consecutivi per i granata, il record nella massima serie: non sarà una passeggiata per un Napoli che di certo ha perso in brillantezza, ma ha accumulato un vantaggio tale sulle avversarie che può anche permettersi di giocare a mezzo servizio per condurre in porto questo meritatissimo scudetto.

La città è pronta alla grande festa. La speranza è che tutto avvenga in un clima di massima tranquillità e gioia, del resto c’è da immaginare che tanti tifosi azzurri, non solo a Napoli, isseranno bandiere sul loro balcone per celebrare lo storico evento.