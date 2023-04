Che gonna Francesca, la mamma di Zaniolo lascia di sasso

C’erano una volta la Wags, le splendide fidanzate o mogli dei calciatori. Lei invece, Francesca, è una bellissima mamma, quella di Zaniolo.

Chi dice che le cosiddette “wags”, le compagne o mogli dei calciatori, siano le uniche ad attirare le attenzioni mediatiche, e soprattutto che siano le sole a meritare le copertine delle riviste patinate e le home page dei siti web?

Lei vedi allo stadio, con abitini succinti, le ammiri sui social, “strabuzzando gli occhi”, e pensi di certo a quanto siano fortunati quei campioni, non solo per i lauti stipendi, ma decisamente anche fuori dal terreno di gioco. La “categoria” delle donne del calcio si allarga, però, di un profilo decisamente insolito.

Lei non è la consorte, bensì la mamma di un grande fuoriclasse. E che mamma! Lui è Nicolò Zaniolo, piedi fatati e talento sopraffino, caratterino niente male, avrà preso da lei: l’ex scuola Inter, dopo il burrascoso addio alla Roma, è passato ai turchi del Galatasaray, dove fin ora in appena 4 presenze ha messo, però, a segno la bellezza di 3 reti.

Francesca Costa, mamma di Zaniolo: minigonna e gambe da urlo

E mentre il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Turchia, magari sognando un ritorno in un top club italiano, la madre, Francesca Costa, moglie del papà Igor, in passato anch’egli calciatore, a 45 anni conquista decisamente il web. Fa sempre parlare di Francesca, fisico mozzafiato, tatuaggi intriganti, gambe da urlo. Ufficialmente non ha un lavoro, non è nemmeno una influencer, e nemmeno la sua procuratrice. Diciamo pure che oltre ad essere la mamma, è la prima consigliera di Nicolò.

Ama la bella vita, ama i social, e spesso viene presa di mira, come capita non poche volte, dagli haters, che le rimproverano un atteggiamento “troppo sbarazzino” vista l’età. Lei si difende ma soprattutto tira fuori le unghie quando si tratta del figlio, guai a toccare il suo pupillo, la sua ragione di vita.

Sappiamo che Francesca è nata a La Spezia nel 1978, ma non abbiamo la data di nascita precisa. Ha 43 anni di età e non abbiamo informazioni circa il suo segno zodiacale. Lo stesso vale per la sua altezza e il suo peso, di cui non sappiamo niente. Notiamo invece che ha alcuni tatuaggi visibili sul suo corpo.

Il segno particolare che notiamo, e non è cosa da poco, è di certo la bellezza, l’audacia, il caratterino, come detto, niente male. Il suo profilo instagram da un po’ di tempo è diventato privato, quello di facebook, invece, ci mostra le sue immagini migliori. E che immagini!

Niente di scabroso, per carità, ma i segni evidenti della bellezza mediterranea ci sono tutti. E in una delle ultime immagini pubblicate la vediamo in uno “dei suoi lati” migliori, le gambe. Minigonna sopra al ginocchio e fisico da urlo: quanti vorrebbero avere una mamma così?