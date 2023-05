Bernardeschi torna in Italia: destinazione eccellente

Federico Bernardeschi è sul piede di partenza a Toronto ed è per questo che presto potrebbe tornare in Italia. La destinazione è eccellente.

Piedi buoni, visione di gioco, vizio del goal: Federico Bernardeschi potrebbe essere ancora un calciatore di prim’ordine in qualunque club europeo, figuriamoci se è in grado di fare la differenza in Mls, con la maglia dei canadesi del Toronto.

Eppure, con la squadra ultima in classifica, reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro gare, il centrocampista carrarese vive, in Ontario, una situazione personale difficilissima, tanto è vero che, dopo una presunta lite furibonda, è stato messo fuori rosa dal tecnico Bob Bradley. Bernardeschi sta guidando la rivolta della squadra contro l’allenatore, appoggiato però dalla dirigenza, accusandolo apertamente del “non gioco” dei canadesi. Ha pagato per ora in prima persona.

E’ tutto lo spogliatoio del Toronto, Insigne in testa, che a sua volta, per la verità non sta certo impressionando per costanza di rendimento, a volere l’allontanamento di un allenatore che non è più, di fatto, gradito al gruppo. A farne le colpe, in prima persona, paradossalmente, è l’uomo che nelle ultime gare ha offerto le migliori prestazioni, quel Bernardeschi che farebbe ancora gola al calcio italiano.

Per Insigne, almeno per ora, visto l’investimento effettuato dai canadesi un anno fa, è difficile ipotizzare che il Toronto possa avallare una cessione, anche perché pochi club europei potrebbero permettersi un ingaggio come il suo.

Lorenzo, allo stato attuale, complice il trasferimento in Nordamerica che ne ha “appiattito” l’immagine (di solito si va in Mls a fine carriera), non è certo appetito da società di primissima fascia, seppur avrebbe estimatori, ma non come poteva esserlo il Chelsea qualche anno fa.

Bernardeschi è stufo del Canada: a lui pensa fortemente la Lazio del suo ex tecnico Sarri

Invece, per l’ex bianconero Bernardeschi il ritorno nel nostro campionato sembra davvero possibile. A pensare lui, fortemente, da mesi, è la Lazio di Maurizio Sarri. L’ex tecnico del Napoli, che lo ha avuto alle sue dipendenze nella stagione dello scudetto bianconero, farebbe di tutto per portarlo nella Capitale. L’affare non è affatto impossibile e il fantasista toscano non vedrebbe l’ora di giocare accanto a Ciro Immobile in Champions.

Anche il Napoli, se dovesse cedere Lozano, ha fatto più di un pensiero su Federico, e anche in questo caso, quella partenopea, per l’ex calciatore della Juventus che ha vinto tre scudetti in bianconero, sarebbe una destinazione più che gradita.

“Tu vuo fa l’americano”, cantava una celebre melodia di Renato Carosone: ebbene questa frase storica della musica italiana non si è certo rivelata profetica per i nostri italiani d’America. E dopo Bernardeschi, anche Insigne potrebbe vivere la triste realtà dell’essere messo fuori rosa.

Bernardeschi si è già stufato apertamente del Canada ed è pronto a tornare in Italia; la scorsa estate il Napoli si interessò a lui e non è detto che gli azzurri si possano rifare sotto, considerato come Lozano sia in uscita. Ma la possibilità di approdo alla Lazio, in queste ore, appare decisamente più concreta. Staremo a vedere se sarà davvero una lotta a due.