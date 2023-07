Samantha De Grenet, bikini eccessivo: i fan notano un dettaglio scottante

Un bikini mozzafiato manda in tilt la rete: è quello di Samantha De Grenet, più bella che mai, un capolavoro di donna.

I tratti nobiliari in una donna possono essere un segno indistinguibile di una bellezza senza tempo, ma possono anche rappresentare il segnale evidente di un passato “di un certo peso”.

Samantha De Grenet ha sulle spalle oltre 20 anni di televisione italiana, di conduzioni, e di quelle apparizioni “nei salotti buoni” che l’hanno resa in un certo senso diversa dalle altre. Il suo fascino, poi, intramontabile, la rende un personaggio decisamente unico nel suo genere.

Ma sono proprio le sue origini a raccontare che in fondo i lineamenti del volto hanno un perché di non poco conto. Lei, di famiglia altolocata e aristocratica franconapoletana, è la secondogenita di Mario De Grenet, figlio di Ugo De Grenet, tenente di vascello di un’antica famiglia nobile francese, e Amalia de Sangro, principessa di Fondi. Basterebbe questo per chiedersi come mai sembra decisamente una donna di altri tempi, una perla rara che il tempo, nonostante il suo inesorabile trascorrere, non scalfisce.

Guardando i personaggi femminili over 50 del nostro piccolo schermo, notiamo che lei è una di quelle che non solo resta sulla cresta dell’onda, ma continua a piacere al pubblico, in un crescendo di consensi che non può essere casuale.

Samantha De Grenet lascia senza fiato: bomba piccante in bikini

E in questa calda, caldissima estate italiana, la De Grenet si lascia guardare e ammirare con la sobrietà e l’eleganza che la contraddistingue, non senza però quel pizzico di provocazione che in una donna è un’arma di seduzione fondamentale.

La bella Samantha ha saputo attraversare, decisamente, diverse fasi della televisione italiana e del mondo dello spettacolo. La ricordiamo giovanissima a inizio anni 90 nella pubblicità del Gorgonzola, poi sono arrivate le grandi occasioni, sia a livello di conduzione, sia nel piccolo schermo che al cinema, dove ha lavorato accanto a mostri sacri quali Raimondo Vianello e Jerry Calà.

Dal piccolo e grande schermo, è sembrato naturale, nel suo caso “il richiamo” dei reality con le partecipazioni a L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip. Samantha De Grenet oggi? E’ una donna di una bellezza mozzafiato, è una over 50 con un corpo che farebbe invidia a qualunque ventenne.

Dal suggestivo scenario dell’Argentario, la De Grenet lascia i suoi fan senza fiato, in un gioco di vedi e non vedi che funziona non poco. Eccola immersa in una piscina, sorridente, guascona, ma con quel corpo a prova di bomba che racconta di una fisicità che farebbe crollare ogni uomo. Il bikini le sta decisamente stretto, sembra stia per esplodere. Che corpo, che curve: ed eccolo allora un lato A decisamente “bollente” trasparire a pelo d’acqua e non sfuggire all’occhio vigile dei suoi fan, che non possono non notare quanto sia bella e avvenente.