Annuncio Napoli: così Garcia abbraccia il primo colpo

Dopo i tanti addii che si sono susseguiti in queste settimane, per il Napoli di Rudi Garcia bisogna segnalare un annuncio davvero positivo in ottica mercato.

Dopo i tanti nomi accostati al club partenopeo, Aurelio De Laurentiis ha scelto Rudi Garcia per il dopo Spalletti. Con la scelta dell’ex tecnico francese, il patron del club azzurro ha sicuramente sorpreso sia i propri tifosi che gli addetti ai media.

In un primo momento, infatti, la scelta di Aurelio De Laurentiis sembrava essere caduta su altri profili, vedi soprattutto i vari Luis Enrique, Vincenzo Italiano e Christophe Galtier, ma poi il presidente ha davvero spiazzato tutti con la scelta dell’ex allenatore della Roma. Tuttavia, nonostante qualche dubbio iniziale, Rudi Garcia ha saputo conquistare subito quasi tutti i tifosi del Napoli.

Il tecnico francese, grazie ad una conferenza stampa di presentazione quasi perfetta, ha infatti colpito la piazza partenopea, visto che ha ribadito ferma intenzione di far vincere altri trofei al Napoli. Per fare ciò, però, Rudi Garcia ha bisogno che la società faccia dei colpi importanti in sede di calciomercato. Proprio su quest’ultimo di fatto bisogna sottolineare un annuncio che avrà fatto sicuramente piacere al nuovo allenatore del team campano.

Mercato Sassuolo, l’annuncio di Giovanni Carnevali: “Maxime Lopez al Napoli? Mi piacerebbe poter accontentare Rudi Garcia”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha infatti parlato così a ‘TvPlay’ del possibile interessamento del Napoli per Maxime Lopez: “Mi piacerebbe poter accontentare Rudi Garcia. Mai dire mai. Anche da qui sento delle voci di un suo possibile trasferimento nel Napoli. Diverse squadre ci hanno richiesto Maxime, ma non gli azzurri”.

Il dirigente del Sassuolo ha poi continuato il suo intervento sulla possibilità di vedere Maxime Lopez con la maglia del Napoli. “Se il giocatore ha voglia di giocare in squadre più importanti e in un campionato estero? E’ vero, vedremo se riusciremo ad esaudire la sua volontà. Lo considero come uno dei giocatori più forti che abbiamo”.

Al netto di queste dichiarazioni rilasciate da Giovanni Carnevali, lo stesso Maxime Lopez, esattamente ai microfoni di ‘Le Media Carré’, ha ‘ammiccato’ al Napoli: “Ho disputato tre grandi stagioni del Sassuolo, che è una grande squadra. In Italia mi trovo molto bene, amo questo paese, parlo italiano, e ci sono grandi club. Mi piace molto anche un team del sud che mi ricorda molto Marsiglia”.