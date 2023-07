Paola Saulino straripante: costume incontenibile

Paola Saulino non si smentisce mai e ancora una volta mette in mostra la sua fisicità prorompente in costume: che spettacolo

Quella che si è conclusa qualche settimana fa è stata una stagione calcistica indimenticabile per tutti i tifosi del Napoli, che dopo 33 anni di attesa hanno coronato il loro sogno. La squadra guidata da Luciano Spalletti, e ora passata a Rudi Garcia, ha stracciato il campionato e ha vinto lo scudetto, il terzo della storia del club azzurro. Tra i tantissimi supporters partenopei in giro per il mondo, si è fatta notare liberando la sua gioia come non mai anche Paola Saulino.

La influencer partenopea da tempo è uno dei volti che genera maggiore curiosità sulla rete, per i suoi modi di fare ammalianti e le sue pose illegali. Paola ha attirato l’attenzione anche in occasione della festa scudetto, con un look total nude colorato d’azzurro, immagini che hanno fatto il giro del web. Sorridente e radiosa, Paola ha strappato applausi in ogni dove e in questo periodo la sua visibilità su Instagram è aumentata ai massimi livelli. Superati i 150 mila followers e a quanto pare siamo soltanto all’inizio.

Paola con le sue iniziative – rubriche calcistiche sexy, dirette a tema piuttosto piccanti, scatti in intimo e in costume sempre più esplosivi – sa sempre come lasciarci senza fiato. Tempo fa, aveva promesso ai suoi ammiratori che questa sarebbe stata una estate da ricordare, la migliore di sempre, e a quanto pare sta tenendo fede a quanto aveva detto.

Paola Saulino, l’acqua della piscina si fa bollente: scollatura totale e non solo, commenti sopra le righe

Per accorgersene, basta concentrarsi sugli ultimi scatti in costume, che manco a dirlo sono in grado di alzare le temperature al massimo. Le curve sensuali e prorompenti di Paola lasciano il segno anche questa volta.

In piscina, bikini che fatica enormemente a contenerne la scollatura pazzesca. Ma ci sono anche altre pose, nello stesso post, in particolare quella che richiama l’attenzione sul lato B di Paola, semplicemente illegale. La reazione da parte della community è scontata, con like a profusione, per non parlare dei commenti, molti dei quali che vanno decisamente sopra le righe. Ma Paola non passa mai inosservata anche per questo motivo. E ha solamente iniziato a farci sognare.