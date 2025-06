“45 milioni per il nuovo esterno”: blitz di Manna in Premier League

Il Napoli sta conducendo un calciomercato ad altissima intensità: ora Manna vola di nuovo in Inghilterra per un nuovo esterno.

Gli azzurri da campioni d’Italia hanno intenzione di continuare su questa scia, prendendosi tutto quello che può scaturire dal momento positivo e storico che sta vivendo la squadra. La coppia De Laurentiis-Conte lavora con grande sintonia e ora ci sono tanti nomi che sul calciomercato possono arrivare in azzurro e fare la differenza ad altissimi livelli.

Antonio Conte aveva annunciato diversi mesi fa che la rosa andava perfezionata e migliorata in tutti i reparti e Manna non intende fermarsi al colpo Kevin De Bruyne.

Calciomercato Napoli: un altro super colpo dalla Premier League

Il Napoli sta cercando rinforzi in ogni reparto con nomi di grande qualità che possano fare la differenza in Serie A e anche in Champions League per puntare ai migliori traguardi. Dopo Kevin De Bruyne potrebbero arrivare altri acquisti di primo piano.

Il Napoli sta monitorando il calciomercato per nuovi esterni, per trovare il giusto erede di Kvaratskhelia e accontentare Conte anche da questo punto di vista. Ci sono due nomi su tutti che fanno gola a Giovanni Manna che presto incontrerà dirigenti e agenti per chiudere gli affari.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Napoli è sulle tracce di due stelle della Premier League: Manna pronto al blitz.

Napoli, Manna vola a Manchester: c’è Grealish nel mirino

Jack Grealish è ufficialmente in uscita dal Manchester United. Pep Guardiola non lo ha portato con sé al Mondiale per Club, preferendogli Rayan Cherki, e quindi ora per l’inglese è tempo di trovarsi una nuova sistemazione.

Secondo quanto riferisce Sky Sports UK, il Napoli è sulle tracce di Jack Grealish. È stato messo fuori rosa da Pep Guardiola, non rientra più nei suoi piani e quindi è in vendita a cifre sicuramente accessibili al club azzurro, almeno dal punto di vista del cartellino.

Il problema principale per Grealish resta l’ingaggio, visto che percepisce circa 15 milioni a stagione e il Napoli non potrà permettergli questo standard.

Non solo Grealish: colpo Garnacho nel mirino

Il Napoli vuole un nuovo esterno da Manchester e sta lavorando su due piste: oltre Grealish piace anche Alejandro Garnacho, già a gennaio molto vicino agli azzurri e poi saltato per questioni economiche irrisolvibili nella finestra invernale.

“Il Napoli ha 45 milioni di sterline da spendere per Jack Grealish o Alejandro Garnacho”, riferisce Sky Sports UK e molto presto Manna sarà a Manchester per portarsi con sé a Napoli uno dei due esteri che ha chiesto Antonio Conte.