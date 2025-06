Napoli, svolta per l’attacco: arriva l’esterno dalla Turchia

Non finiscono i colpi di scena in casa Napoli. Spunta il nuovo intreccio dalla Turchia per ambire a grandi palcoscenici: ecco la decisione per rinforzare l’attacco di Antonio Conte

Novità importanti per continuare a sognare in grande: spunta un nuovo innesto di caratura internazionale per regalare subito altri trionfi ai partenopei. Il Napoli proverà a regalare colpi di spessore in vista della prossima stagione: ecco il nuovo esterno dalla Turchia.

Novità importanti per quanto riguarda il futuro del reparto offensivo a disposizione di Antonio Conte. L’allenatore del Napoli vorrebbe subito chiudere nuovi affari per la prossima stagione: ecco il nuovo rinforzo dalla Turchia. L’esterno offensivo non vede l’ora di puntare in alto per sposare subito il progetto di Aurelio De Laurentiis: secondo le ultime indiscrezioni di mercato, sarebbe entusiasta per un suo trasferimento in Serie A. Un momento decisivo per continuare a mettere a segno colpi di caratura internazionale per regalare nuovi successi al Napoli: scopriamo gli ultimi dettagli per la prossima stagione.

Calciomercato Napoli, la mossa vincente dalla Turchia: arriva l’esterno kosovaro

Un intreccio decisivo con le altre big europee che continuano a manifestare un forte interessamento per lui. Il ds Manna lo conosce ormai da tempo, ma ora potrebbe anticipare la folta concorrenza per rinforzare l’attacco di Antonio Conte.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Rudy Galetti, Milot Rashica è nel mirino di diversi top club europei per un possibile trasferimento in estate. Il Genoa non rientra tra questi, ma l’ala kosovara del Besiktas sarebbe entusiasta per il suo sbarco in Serie A. Ecco la sua nuova destinazione per ambire a grandi palcoscenici: il Napoli lo ha monitorato già a lungo in vista della prossima stagione, ma ora dovrà prendere la miglior decisione possibile.

Novità interessanti per continuare a sognare in grande: il ds Manna vorrebbe ambire a grandi palcoscenici regalando altri innesti di spessore a Conte. L’allenatore del Napoli ha ottenuto grosse garanzie sul fronte calciomercato per nuovi affari anche dalla Turchia.

Tutto può cambiare nelle prossime ore per anticipare le altre big europee: Milot Rashica è sempre considerato uno dei migliori esterni in circolazione. Conte cercherà così di avere a disposizione già la rosa al completo in vista del ritiro di luglio in programma a Dimaro: ormai ci siamo per la nuova fumata bianca per il colpo in attacco.