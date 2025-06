Chiesa torna in Serie A: contatto positivo con l’agente, si chiude

Dopo un anno più che complicato al Liverpool, Federico Chiesa avrebbe espresso il desiderio di tornare in Serie A.

Volontà che presto potrebbe essere esaudita, visto che è stato rilevato un contatto positivo fra il suo agente e una grande del calcio italiano in questi giorni. La sensazione è che le parti abbiano messo le basi per un accordo che potremmo addirittura definire in dirittura d’arrivo, anche perché nonostante si stia godendo le vacanze insieme alla sua famiglia, Federico Chiesa non vede l’ora di tornare a lavoro non solo per mettersi nuovamente in gioco ma anche per riconquistare la maglia della Nazionale in vista dei prossimi Mondiali.

Chiesa di nuovo in Serie A per il Mondiale

Federico Chiesa potrebbe tornare a giocare in Serie A nella prossima stagione. L’ultima complicata stagione al Liverpool ha difatti spinto l’esterno italiano ad esaudire questo desiderio anche in ottica Mondiale, dove spera di potersi qualificare insieme all’Italia per essere ovviamente protagonista.

Nonostante tutte le difficoltà del caso, il nome di Federico Chiesa resta uno dei più appetibili sulla scena italiana, come confermano anche i recenti interessamenti di diverse squadre. Fra tutte, però, una in particolare avrebbe mosso dei passi concreti verso l’ex Juventus, facendo quello che la concorrenza fino a questo momento si è astenuta dal fare: chiedere informazioni all’agente per confermare effettivamente il suo gradimento al calciatore.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di TMW, nelle scorse ore sarebbe stato rilevato un contatto tra Federico Chiesa ed il Napoli, con Antonio Conte che dall’alto della sua esperienza sarebbe sicuro di riuscire a recuperare un talento che a 27 anni sembrerebbe essersi una volta e per tutte perso anche a fronte dei tanti problemi ed infortuni attraversati nelle ultime stagioni.

C’è il ritorno di Chiesa: svelato dove giocherà

Federico Chiesa potrebbe diventare un nuovo calciatore del Napoli in questo calciomercato. I colleghi di TMW hanno infatti rilevato un contatto in questi giorni tra l’agente dell’ex Juventus e il club partenopeo, ancora alla ricerca, dopo 6 mesi, di un calciatore che possa quanto meno sostituire numericamente Khvicha Kvaratskhelia.

Il Napoli non sarebbe però l’unica squadra sulle tracce di Federico Chiesa, profilo che alletterebbe e non poco anche il Milan del suo ex allenatore Massimiliano Allegri, sotto la cui guida il 27enne ha vissuto un ottimo momento di forma come confermano i 16 gol e i 14 assist in 86 partite. Potrebbe dunque aprirsi una vera e propria asta per l’esterno, giocatore che il Liverpool lascerebbe partire senza troppi complimenti per circa 14 milioni di euro stando a dati Transfermarkt. Staremo a vedere.