Incontro De Laurentiis-Conte: quando ci sarà e cosa dobbiamo aspettarci

Napoli trattiene il respiro: una porta che si chiude in silenzio, due sedie una di fronte all’altra, e la stagione intera che entra nella stanza con loro. L’aria è quella delle vigilie importanti, quando ogni dettaglio sembra già dire qualcosa.

Il discorso è semplice e caldo, come al bancone di un bar al Vomero: la panchina del Napoli è la cartina tornasole dell’umore della città. Con Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte la questione non è mai solo tattica. È identità. È misura dell’ambizione.

Lo si è capito da quel novembre pungente, quando Conte parlò di “non voler accompagnare il morto”. Una frase netta. Una scossa che ha tenuto tutti svegli. Da lì la squadra ha ritrovato ritmo, orgoglio, una media punti da vertice. Il clima a Castel Volturno si è fatto più pratico. Meno rumore, più lavoro.

Il Napoli oggi sta di nuovo dove vuole stare: vicino agli obiettivi che contano. Non è stata una passeggiata. Ma è stato un percorso riconoscibile. Conte ha ricompattato lo spogliatoio. Ha alzato la soglia dell’attenzione. Ha chiamato ciascuno alla responsabilità. I risultati lo hanno seguito.

Eppure, qui non si parla di passato. Qui si parla di domani. Con una domanda sola: “Si va avanti insieme?”

Quando può avvenire l’incontro fra ADL e Conte

La data esatta non è ufficiale. Non c’è una convocazione pubblica del club. L’indicazione più credibile dice che l’incontro tra De Laurentiis e Conte avverrà subito dopo la qualificazione aritmetica alla Champions League. È una soglia chiara. Segna il confine tra doveri del presente e scelte del futuro. Il calendario, quindi, guida i tempi. Appena il Napoli metterà in cassaforte quel piazzamento, le parti si vedranno per definire la rotta.

Non sarà un tè di cortesia. Sarà un confronto di progetto. I capitoli sono noti: Valutazione della stagione, con numeri e responsabilità. Linee guida di mercato, tra sostenibilità e ambizione. Gestione della rosa: gerarchie, profili in uscita, ruoli da coprire. Staff e metodologie di lavoro, con attenzione a prevenzione infortuni e intensità. Obiettivi tecnici in vista del centenario: presenza stabile in Champions League, e lotta al vertice in campionato.

Qui Conte resta la prima scelta del presidente. È l’allenatore che incarna un progetto tecnico severo, con standard alti e catena di comando corta. Ma il club, con realismo, tiene vive anche piste alternative. Tra i nomi che circolano, quello di Maurizio Sarri. Ipotesi allo stato embrionale, legata a incastri contrattuali e a molte variabili. Prima di qualunque investimento emotivo, però, il Napoli chiuderà il campionato nel modo più pulito possibile. È un segnale di metodo. E di rispetto.

Cosa dobbiamo aspettarci dal faccia a faccia? Due possibilità, entrambe nette. La prima: continuità con condizioni precise. Budget definito, tempi del mercato rapidi, priorità condivise, comunicazione coordinata. La seconda: divergenze su obiettivi e strumenti, con conseguente cambio di rotta. In ogni caso, uscirà chiarezza. E per una squadra che vuole competere davvero, la chiarezza è già metà del lavoro.