Napoli-Conte, si prosegue? La squadra potrebbe avere grande voce in capitolo

Una settimana che pesa come un campionato intero: il futuro di Antonio Conte a Napoli si gioca tra un allenatore che ha fatto gruppo, una squadra che si sente ascoltata e un club che deve scegliere la rotta

Non è affatto scritto l’addio. Secondo più quotidiani in edicola, la pista della continuità tra Napoli e Antonio Conte resta aperta. I motivi non sono di facciata. Il legame tra la panchina e lo spogliatoio è rimasto solido, nonostante giornate tese e divergenze sulla comunicazione. È qui che la storia cambia tono: quando il gruppo sente l’allenatore vicino, spesso sceglie di proteggerlo.

Da settimane circola un fatto semplice, e difficile da smentire: il campo ha fatto da collante. L’“emergenza” – infortuni, pressione, aspettative – ha reso più stretto il rapporto tra Conte e i suoi. A Castel Volturno il clima non è stato idilliaco, vero. Ma non è esploso. Anzi, diversi giocatori, anche tra chi gioca meno, hanno difeso la linea tecnica in pubblico e in privato. Qui il dato è chiaro: l’unità interna vale più di una smentita secca.

Nel calcio di oggi contano i dettagli invisibili. La squadra sente quando c’è un progetto. Il Napoli lo ha mostrato nelle ultime uscite, andando a un passo dalla qualificazione aritmetica alla prossima Champions League (scenario riportato dai principali quotidiani sportivi; i numeri precisi restano in aggiornamento partita per partita). Non basta per ridisegnare tutto, ma cambia il contesto del confronto. Se il gruppo chiede continuità, la società deve valutarla. Anche perché la credibilità di un ciclo passa da tre parole: metodo, chiarezza, tempi.

Metodo: sedute corte, principi chiari, responsabilità diffuse. È la grammatica di Conte. Chiarezza: obiettivi condivisi, pubblici e interni. Qui le frizioni sulla comunicazione hanno inciso. Tempi: programmazione del mercato, scelta dei profili, investimenti coerenti con il sistema di gioco.

Lunedì come bivio: arriva il Bologna e forse la Champions

Il giorno chiave è lunedì. In casa, contro il Bologna, può arrivare l’aritmetica per la Champions. Subito dopo, o comunque a ridosso, è atteso l’incontro tra De Laurentiis e Conte. Non è una formalità. È un test del “feeling”, come scrive la stampa, e di quanto il club voglia puntare su un terzo anno di lavoro tecnico. La città lo sa. Lo sa il gruppo. E lo sa il presidente, che nelle svolte importanti ha sempre preferito decidere guardando sia ai conti sia al campo.

Cosa può spostare l’ago? La voce dei leader nello spogliatoio, l’adesione a una rotta condivisa, qualche garanzia su rinforzi mirati. Poche cose, dette bene. È così che le trattative diventano progetti. Se arriverà un sì, sarà perché ognuno avrà messo qualcosa sul tavolo. Se sarà no, lo si capirà dal lessico: parole corte, ringraziamenti, “strade che si dividono”.