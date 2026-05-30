Napoli Vlahovic, è assalto: primo colpo possibile, i tifosi sognano

Il Napoli è partito all’assalto di Dusan Vlahovic: il bomber serbo sarebbe “il regalo di benvenuto” per Max Allegri

Dusan Vlahovic a Napoli. Sembrava fantacalcio fino a pochi giorni fa ed invece la pista si sta scaldando rapidamente, tanto che ora i tifosi sognano davvero il grande colpo. L’avevamo raccontato ieri della possibilità solo a determinate condizioni. Ebbene, sembra proprio che i pezzettini delpuzzle stiano combaciando uno dopo l’altro.

Spalletti vorrebbe la sua riconferma alla Juve ma alla Continssa hanno grandi difficoltà nel convincere il centravanti serbo. L’ingaggio altissimo e l’assenza della Champions League sono due fardelli quasi insostenibili per i bianconeri che pesano oltremodo nella scelta dell’attaccante.

Dall’altro lato c’è un Napoli che ha scelto Max Allegri, ha chiuso secondo lo scorso campionato e vuole tornare a vincere in Serie A, sfidando l’Inter e facendo bene anche in Champions. Insomma, tutti tasselli molto graditi al bomber che vorrebbe restare in Italia e sarebbe pronto a cambiare maglia, spostandosi di circa 700 km più a Sud.

Il ds Manna e De Laurentiis, dopo aver (quasi) chiuso con Allegri stanno ora spingendo con il piede sull’acceleratore; il serbo -pallino del tecnico – sarebbe il regalo di benvenuto per il livornese chiamato a lottare per vincere in Italia fin da subito. Il Napoli sta intensificando i contati con il calciatore che si svincola il prossimo 30 giugno; il risparmio sul cartellino permetterà un ingaggio più elevato al calciatore. I tifosi, intanto, già sognano un tridente con Hojlund e Vlahovic innescati da De Bruyne.