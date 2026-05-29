Napoli, da Hojlund ad Alisson: il nuovo valore dei due gioielli azzurri

Il campionato è finito e Transfermarkt ha aggiornato i valori dei calciatori; volano Hojlund ed Alisson, i migliori azzurri mentre perdono valore Buongiorno, Di Lorenzo e non solo

Il secondo posto ma anche la Supercoppa Italiana vinta in finale contro il Bologna. La stagione del Napoli può essere riassunta così, con i risultati ottenuti in Italia a cui va aggiunto il 30mo posto su 36 squadre in Champions League, nella fase a gironi. Insomma, una stagione positiva in cui non mancano alcuni punti d’ombra che non possono essere trascurati.

E soprattutto non è stata una stagione positiva per tutti, anzi. Da qui l’analisi di Transfermakt che ha aggiornato i valori dei calciatori azzurri a campionato terminato. Ovviamente Rasmus Hojlund, protagonista assoluto della stagione partenopea, ha visto aumentare il suo valore; ora sono 60 i milioni di valutazione per il centravanti danese, per un +10 milioni.

L’impatto devastante di Alisson Santos si è visto sul Napoli, sul campionato intero ma anche su Transfermakt; l’ex Sporting Lisbona addirittura guadagna 15 milioni di valutazione, un balzo importante.

Il rovescio della medaglia non manca però. Buongiorno non ha disputato un campionato memorabile ed ha perso cinque milioni di valutazione, scendendo a quota 30; sono 2,5 i milioni che “perde” Di Lorenzo, ora a 7,5. Sono cinque imilioni persi da Lobotka ed Anguissa, invece, rispettivamente ora a 10 e 15 milioni di valutazione ma a pagare più di tutti è stato Meret, vittima dell’alternanza con Milinkovic-Savic; -6 per Alex che adesso vale 8 milioni.