Perché Max Allegri non ha ancora firmato con il Napoli

Il Napoli ha scelto Max Allegri come sostituto di Antonio Conte per il ruolo di tecnico: perché l’ex Milan non ha ancora firmato

Max Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Anzi, per meglio dire, lo sarà. L’accordo tra De Laurentiis ed il tecnico è stato trovato, con il livornese che pur di rimettersi in gioco nuovamente ha accettato tutte le condizioni del presidente, a partire dalla durata del contratto, biennale.

Il Napoli ha scelto Allegri quando lo stesso allenatore credeva ormai passato quel treno. Sembrava ormai Vincenzo Italiano il nuovo inquilino del Maradona, tanto che Max ha accolto con sorpresa la decisione in quel di Pescara. Il ds Manna ha di fatto vinto la sua battaglia essendo il principale sponsor del livornese.

Ma se De Laurentiis ha scelto Allegri, perché non sono arrivate firma ed ufficialità? Il motivo è semplice. Allegri, come detto, si trova in Abruzzo e pernotta a Montesilvano; ha disdetto la sua camera per i prossimi due giorni scegliendo di partire già domani, in direzione Milano.

Nella città meneghina incontrerà Giovanni Branchini, il suo agente, con un chiaro obiettivo; dovrà liberarsi dal Milan. Allegri è stato infatti esonerato dal club rossonero ma deve ora liberarsi; servirà un incontro con la dirigenza (pressocché azzerata da Cardinale, è rimasto il solo Ibrahimovic) per decidere riguardo l’addio.

Resta da capire se Allegri chiederà l’eventuale buonuscita oppure, con il contratto già in tasca con il Napoli e la fretta di chiudere ogni discorso, saluterà rinunciando a ciò che gli spetta. Solo dopo aver risolto il suo contratto con il Milan potrà firmare con il Napoli. Serviranno, quindi, alcuni giorni ancora prima di vederlo in azzurro a Castel Volturno.