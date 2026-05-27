Rinnovo McTominay, il Napoli ha una priorità: il piano di Manna

Rinnovo McTominay, per il Napoli è una priorità assoluta: il piano della società e del ds Manna, c’è anche la cifra del nuovo stipendio

Mvp della scorsa stagione, il migliore del Napoli per distacco in questa annata. L’impatto di Scott McTominay con il Napoli è stato semplicemente devastante. Lo scozzese anche in questa stagione è finito in doppia cifra ed ha dato il suo contributo alla causa. Va da sé che trattasi del miglior centrocampista della Serie A e quindi Giovanni Manna vuole regolarsi di conseguenza.

L’idea infatti è rinnovare il contratto dello scozzese e mettere così a tacere tutte le voci di mercato attorno alla sua figura. Molti occhi delle big europee, infatti, si sono posati su di lui ma il numero 8 azzurro è stato chiaro sulla sua volontà; non vuole lasciare Napoli, si trova benissimo in azzurro ed intende proseguire all’ombra del Vesuvio la sua carriera, anche perché la famiglia si è ormai stabilita e perfettamente integrata con il tessuto sociale della città.

Ecco perché l’idea del Napoli è chiara; un rinnovo da chiudere entro l’inizio del mondiale, in pochi giorni. I contatti con l’entourage vanno avanti già da diverso tempo e c’è ottimismo sulla chiusura della trattative entro breve. Per Scott pronto un contratto da top player, circa 5 milioni di euro l’anno, un riconoscimento giusto per il calciatore che è il simbolo del Napoli.