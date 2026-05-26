Napoli, Lukaku lancia un segnale sul futuro

Romelu Lukaku è in Belgio ormai pronto per il Mondiale: il centravanti lancia un messaggio al Napoli sul suo futuro

Romelu Lukaku ha chiuso la stagione così come l’ha iniziata, da indisponibile. Un calvario il suo infortunio, tant’è che il bomber belga si è reso abile ed arruolabile per un totale di sette apparizione ed una rete, quella contro ilVerona nei minuti di recupero. Poi la querelle del ritorno in Belgio, la mancata risposta al Napoli sulla convocazione, il suo essere finito fuori rosa fino al ritorno a Napoli senza alcun confronto con Antonio Conte.

Situazioni che hanno mandato su tutte le furie club e tecnico tanto da immaginare una sua sicura partenza nel mercato estivo. Dal Belgio, però, Lukaku ha voluto far chiarezza dando precise indicazioni anche per quanto riguarda il futuro.

“Mi dà un po’ fastidio il modo in cui alcuni media italiani hanno presentato le cose. Hanno esagerato. Non sono venuto in Belgio in vacanza. Volevo tornare il più rapidamente possibile alla mia versione migliore. Per i Mondiali, ma anche per il Napoli” ha spiegato l’attaccante.

Il centravanti ha poi aggiunto di essere tornato su ottimi livelli, più in forma addirittura del Mondiale del 2022. Se da un lato ha aggiunto di voler giocare almeno altri due grandi tornei, giocando fino al Mondiale del 2030, ha anche parlato del suo futuro prossimo, chiamato Napoli.

“Per quanto riguarda il mio rapporto con il Napoli: va tutto bene. Non ci sono problemi. La gente capisce perché mi sono comportato in questo modo. Il mio amore per il Napoli rimane intatto. Ho ancora un anno di contratto e nella mia mente sono un giocatore del Napoli. Non sono il tipo da chiedere di andarmene”.