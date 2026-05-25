Napoli Spinazzola resta: biennale firmato, chiude la carriera in azzurro

Il Napoli anche da Leonardo Spinazzola: il terzino ha firmato il rinnovo biennale, resta in azzurro anche nelle prossime stagioni e chiuderà la carriera con i partenopei

Leonardo Spinazzola ed il Napoli ancora insieme. La notizia non è ufficiale ma secondo le indiscrezioni sembra proprio che il terzino prosegua la sua carriera in azzurro. Voluto fortemente da Antonio Conte nell’estate del 2024, dopo essere apparso brillante in ritiro, i primi mesi sono stati particolarmente difficili per il numero 37, tant’è che sembrava certa la sua partenza nel mercato invernale.

La svolta contro la Fiorentina nel gennaio 2025. Una gara maiuscola per il terzino diventato poi una pedina fondamentale per la conquista dello scudetto. E nonostante l’arrivo in estate di Gutierrez, “Spina” è rimasto un punto fermo del Napoli contiano, uno dei calciatori dal rendimento più alto. Una garanzia assoluta.

Spinazzola, no a Juve e Milan per il Napoli: atto d’amore per squadra e città

La sua esperienza sembrava però al capolinea; colpa anche e soprattutto di un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno ed un mancato accordo sul rinnovo. Almeno fino ad oggi. Stando a quanto riportato nella trasmissione “Il Bello del Calcio”, infatti, Spinazzola ha firmato il rinnovo di contratto biennale con il Napoli.

Una scelta di vita per il cursore che ha rifiutato le avances di Milan e Juventus – club in cui è cresciuto calcisticamente – che erano anche più interessanti dal punto di vista economico e di durata contrattuale per restare in azzurro ed aprire un nuovo ciclo possibilmente ricco di vittorie con il nuovo tecnico. Spina d’altronde si trova benissimo a Napoli con la famiglia, rapito completamente dalla città, ed avrebbe deciso di chiudere la sua carriera calcistica all’ombra del Vesuvio per poi restare nel capoluogo partenopeo a vivere.