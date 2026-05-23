De Laurentiis non vende il Napoli: rifiutati due miliardi di euro

Aurelio De Laurentiis ha rifiutato un’offerta da due miliardi di euro per il Napoli: il patron non vuole vendere la società

La notizia è di quelle che sconvolgono, la cifra fa decisamente tremare i polsi. Aurelio De Laurentiis avrebbe rifiutato due miliardi di euro per il calcio Napoli. Sì, avete letto bene: due miliardi di euro. Quasi il doppio rispetto agli 1,1 di valore attribuiti alla società partenopea da Football Benchmark nel maggio del 2025.

De Laurentiis, però, ci ha preso gusto e non ha alcuna intenzione di cedere il Napoli che, anzi, vuole portare sempre più in alto. E così un netto “no, grazie” a Mark Rizzetta, colui che avrebbe messo sul piatto la cifra. Già, il patron del Napoli Basket nonché Founder & Managing Partner di Underdog Global Partners, gruppo specializzato nella consulenza strategica, nella gestione di asset sportivi e nelle connesse attività di real estate.

Sarebbe stata un’operazione di sistema, con Rizzetta che costruisce piani a lungo termine attorno a un club. De Laurentiis, però, ha spento sul nascere tutto tant’è che i colloqui con gli investitori americani si sono interrotti prima ancora di avviare qualsiasi attività di due diligence.