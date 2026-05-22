Napoli Sarri, c’è la frenata e sale Italiano: la situazione

Maurizio Sarri ed il Napoli non sono così vicini: il tecnico della Lazio potrebbe finire a Bergamo e così sale Vincenzo Italiano

Maurizio Sarri non è più così vicino al Napoli come nei giorni scorsi. Il tecnico della Lazio lascerà con ogni probabilità i biancocelesti ma sembra vi sia l’Atalanta nel suo destino. Giuntoli lo sta pressando e l’allenatore si è preso qualche giorno per decidere, deluso da una mancata chiamata da parte di De Laurentiis per chiudere la trattativa.

Il patron, dal canto suo, ha delegato Manna in questa operazione e si sarebbe infastidito non poco per l’atteggiamento del tecnico nato a Bagnoli. Ecco perché al momento starebbe vagliando altre piste. Una su tutte quella che conduce a Max Allegri ma il livornese – vicinissimo al Napoli un anno fa – è ora bloccato dal Milan.

L’altra pista conduce a Vincenzo Italiano, allenatore apprezzato fin dai tempi in cui il siciliano allenava lo Spezia. Il bel gioco espresso anche a Bologna (solo a tratti nell’ultima stagione) potrebbe alla fine far cadere la scelta su di lui anche se ADL non sembra essere convintissimo al 100%.