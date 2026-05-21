Cies, cosa combini? Nella top 11 stagionale un solo azzurro, McTominay escluso

Il Cies ha stilato la top 11 della Serie A: c’è un solo calciatore del Napoli ma anche l’assenza pesantissima di McTominay che fa scalpore

Il Cies ha stilato la top 11 della Serie A 2025/2026; d’altronde manca solo un turno al termine del torneo stesso ed è quindi tempo di stilare le classifiche con relativi top e flop di un’annata che ha visto l’Inter conquistare i titoli nazionali a disposizione, scudetto e Coppa Italia ed il Napoli Campione d’Italia mettere in bacheca la Supercoppa italiana, secondo trofeo dell’era Conte.

Con l’Inter scudettata, quindi, era facile immaginare una presenza massiccia di calciatori nerazzurri nella top 11 che è stata elaborata dall’osservatorio calcistico internazionale ma non sono mancate sorprese, anche sconvolgenti. Ecco la top 11:

TOP 11 CIES (4-2-3-1): Carnesecchi; Saelemaekers, Akanji, Bastoni, Dimarco; Modric, Calhanoglu; Politano, Nico Paz, Yildiz; Lautaro

Come si può vedere, in un 4-2-3-1 molto offensivo, sono ben cinque i calciatori dell’Inter; da Akanji, Bastoni e Dimarco in difesa a Calhanoglu in mediana fino a Lautaro Martinez in attacco. Un solo azzurro, Politano sulla corsia destra, sebbene il Napoli stia chiudendo secondo in classifica.

McTominay batte Calhanoglu e Modric: le statistiche non mentono

Saelemaekers e Modric rappresentano il Milan, Yildiz unico rappresentante della Juve così come Carnesecchi “difende” l’Atalanta. E poi immancabile Nico Paz, talento del Como. A scorrere la squadra, salta subito all’occhio un’assenza pesantissima, quella di Scott McTominay.

MVP della scorsa stagione, uomo scudetto del Napoli, lo scozzese ha avuto un rendimento altissimo. Ben 10 gol e tre assist in 32 gare di Serie A senza alcun rigore calciato (aggiungiamo anche quattro reti in otto presenze in Champions League) per il numero 8 azzurro giocando in tutti i ruoli della mediana.

Calhanoglu si è fermato a nove reti e quattro assist in 22 presenze ma con quattro rigori calciati mentre Modric ha realizzato solo due gol e tre assist in 33 presenze, meno anche di De Bruyne, a quota cinque reti, con la metà delle gare giocate. Una bella topica per CIES che probabilmente dovrà spiegare i criteri scelti.