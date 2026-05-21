Napoli, Sarri verso l’Atalanta e così Manna incontra a cena il “suo” candidato

Maurizio Sarri sarebbe orientato ad accettare l’Atalanta e così il ds Manna si muove su una pista alternativa che è la sua preferita

Maurizio Sarri è diviso a metà. No, la Lazio non c’entra perché di una cosa è sicuro il tecnico toscano, l’addio ai biancocelesti dopo una stagione che più turbolenta non si può. Nato a Bagnoli e con un triennio a Napoli da tecnico con lo scudetto sfiorato, la chiamata degli azzurri ha avuto un effetto di una sorta di tuffo al cuore per Sarri, tifoso dei partenopei fin da piccolo, come ammesso in più di un’occasione.

La trattativa portata avanti dal ds Manna, però, non si è ancora conclusa; Sarri aspettava un confronto con De Laurentiis mai arrivato e così i dubbi sono aumentati. Questo perché a Bergamo c’è un altro grande amico, quel Cristiano Giuntoli conosciuto proprio a Napoli. Ebbene, da nuovo ds dell’Atalanta, ha iniziato un pressing sfrenato nei suoi confronti per farlo accomodare in panchina.

E Sarri, visto il progetto, potrebbe anche accettare voltando le spalle al “suo” Napoli. E Manna? Non si strapperebbe certo i capelli dalla testa, anzi. Il ds lavora su più tavoli ed ha già trovato anche l’alternativa. Che,in realtà, non può considerarsi tale sia per il blasone del tecnico in questione che per le idee di Manna stesso.

Napoli, Manna punta su Allegri

Il riferimento è, infatti, a Max Allegri. I due si conoscono bene per l’avventura condivisa alla Juve e si sarebbero già incontrati in un locale a cena a Milano; Manna stravede per il livornese e già l’anno scorso fu ad un passo dalla panchina azzurra prima che Conte decidesse di restare. Stavolta potrebbe essere la volta giusta.

Allegri, però, è legato da un contratto al Milan per un’altra stagione e dovrebbe prima liberarsi dai rossoneri; non semplice, ma nemmeno troppo complesso dire addio a Cardinale per sposare una nuova avventura in una città che ha già vissuto da calciatore.