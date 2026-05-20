Da Rafa Marin a Lang: con Sarri in panchina i calciatori che potrebbero essere rilanciati

Il Napoli con Maurizio Sarri alla guida potrebbe rilanciare alcuni calciatori finiti nel dimenticatoio o quasi con Antonio Conte: da Rafa Marin a Noa Lang, chi sono

Maurizio Sarri potrebbe essere il nuovo allenatore del Napoli. Tutti gli indizi portano in quella direzione, con l’attuale allenatore della Lazio che non avrebbe certo difficoltà a liberarsi dall’attuale contratto con la Lazio. In pole c’è quindi Sarri che ha già allenato gli azzurri per tre stagioni, anche se il pressing dell’Atalanta è feroce nei confronti del tecnico.

Se alla fine Sarri dovesse accettare il Napoli, come potrebbe giocare? Beh, il 3-4-2-1 visto negli ultimi mesi andrebbe in soffitta definitivamente, considerato come Sarri sia un fervido sostenitore della difesa a quattro. Ed in questo schieramento si potrebbe rilanciare Beukema, finito in disparte nelle ultime settimane proprio per il cambio di schieramento nel reparto arretrato. Non solo lui, però, perché anche Rafa Marin potrebbe tornare dal Villarreal ed avere il suo spazio mentre riflessioni verrebbero fatte anche su Marianucci.

Se a centrocampo possibile che alla fine resti in azzurro De Bruyne per comporre una mediana di sostanza e qualità con Lobotka in cabina di regia e McTominay mezz’ala, sulle corsie esterne Sarri apprezza calciatori veloci ed in grado di saltare l’uomo pur essendo in grado di garantire la doppia fase.

E così, se in rosa David Neres a destra ed Alisson Santos a sinistra sono perfetti per il suo gioco, occhio a Noa Lang; il Galatasaray con ogni probabilità non lo riscatterà e l’olandese potrebbe tornare a Napoli e rilanciarsi sfruttando un gioco decisamente più nelle sue corde.