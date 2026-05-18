Napoli Conte resta? L’incognita sul futuro, tre le possibili alternative

Il Napoli è legato alla permanenza di Antonio Conte che al momento resta una incognita: se dovesse andare via, tre le ipotesi

La Champions League è arrivata aritmeticamente, resta solo da capire se sarà secondo posto oppure no. Di certo c’è che la notizia più importante per il club, la qualificazione alla prossima edizione della coppa, è stata accolta con favore dal patron De Laurentiis. D’altronde in cassa arriveranno ben 70 milioni di euro, vitali per una società che si autogestisce e non può contare su introiti derivanti da stadio e quant’altro.

Risolta la pratica relativa alla Champions League, resta da sciogliere il nodo più grande, quello legato al futuro di Antonio Conte. Ieri il tecnico partenopeo in conferenza stampa è stato più sibillino che mai. Parole che vanno interpretate, lette da alcuni come un annuncio sulla sua permanenza e da altri come una sorta di saluto anticipato.

Ricordando che ha un contratto fino al giugno del 2027 con il Napoli, va anche sottolineato come difficilmente – anzi, eccetto la Juve, praticamente mai – abbia vissuto tre stagioni in panchina. Da qui i dubbi sulla sua permanenza in azzurro, anche perché potrebbe aprirsi la pista Juventus se Spalletti dovesse fallire la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Intanto De Laurentiis ha invitato il tecnico e l’intera famiglia a Los Angeles per metà giugno, in piena clima Mondiali.

Napoli, da Sarri ad Italiano e Grosso: chi può arrivare in panchina

Se il futuro è un’incognita, in casa Napoli hanno le idee abbastanza chiare o quasi. Chi prendere al suo posto? Al momento sono tre le opzioni, tutte italiane. Il nome in pole è quello di Maurizio Sarri, l’ex Comandante che ha già avuto un colloquio con De Laurentiis; il patron ha sondato la disponibilità del nativo di Bagnoli ed ha incassato una risposta affermativa.

Sarri in primis, quindi, ma in seconda posizione c’è quel Vincenzo italiano apprezzato fin dai tempi in cui allenava lo Spezia. Può essere l’anno giusto per il matrimonio? Forse sì ma guai a mettere le mani sul fuoco. Non manca anche la new entry, quel Fabio Grosso che si sta imponendo sul grande calcio con un’ottima stagione con il Sassuolo.

Attenzione, però, anche alla pista straniera: Guardiola sembra dover restare a Manchester e quindi c’è Enzo Maresca che solletica non poco De Laurentiis. Disposto ad allenare in Italia, chissà che alla fine non sia lui il jolly, il famoso coniglio dal cilindro.