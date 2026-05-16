Napoli Conte resta, il piano di De Laurentiis per la prossima stagione

Antonio Conte resta a Napoli anche nella prossima stagione: prossima settimana l’incontro con De Laurentiis, il piano per l’anno del Centenario

Il Napoli è sempre più orientato verso il Conte ter. Lo è lo stesso allenatore salentino che è pronto a restare in una piazza che l’ha stregato completamente, proprio come accaduto anche alla figlia Vittoria che non perde tempo per pubblicare sui social messaggi di amore verso la città partenopea.

Antonio Conte ha il fuoco sacro di chi è cosciente della grande occasione persa; i quasi 40 infortuni stagionali hanno penalizzato la squadra azzurra che avrebbe potuto giocarsela ad armi pari per il titolo con l’Inter. Da qui la convinzione di poterci riprovare nella prossima stagione; un’idea che lo spingerà lì dove quasi mai è arrivato, alla terza stagione consecutiva su una panchina da tecnico.

Battere il Pisa significa centrare la qualificazione aritmetica alla prossima edizione della Champions League e, al contempo, programmare il futuro. L’incontro con De Laurentiis sarà chiarificatore in tal senso; si progetterà il futuro e si metteranno le basi per un Napoli sostenibile senza che si abbassi l’asticella.

Conte accetta il nuovo progetto: spazio ai giovani

L’obiettivo è infatti chiaro; il monte ingaggi del Napoli è troppo alto e la rosa va svecchiata. Saranno questi i punti all’ordine del giorno dell’incontro tra De Laurentiis e Conte considerato come il proseguimento del rapporto sembra scontato. Il presidente spiegherà al tecnico che alcuni big potranno partire – Lukaku su tutti – e saranno acquistati soprattutto giovani di talento, in grado di poter dare il loro contributo sia per il presente che nel futuro.

E Conte? Sarebbe intrigato e pronto ad accettare questo nuovo progetto, convinto di poter dare tanto a Napoli e di mettere la mano nel nuovo progetto azzurro. Ecco perché il vertice tra i due servirà a dare vita al futuro della squadra azzurra, per un domani sempre vincente soprattutto nell’anno del Centenario.