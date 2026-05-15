Serie A, scenario clamoroso per la Champions: cinque squadre a pari punti, chi resterebbe fuori

Due giornate, cinque squadre e uno scenario da brividi: la Champions potrebbe decidersi con gli scontri diretti.

La 37ma giornata di Serie A ha finalmente trovato una sua sistemazione, non senza fatica. Il punto centrale era la contemporaneità delle gare decisive per la corsa Champions League, una volata ancora apertissima quando mancano appena due turni alla fine del campionato.

Con l’Inter già sicura del proprio posto nella prossima Champions, restano tre posti da assegnare. In ballo ci sono Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como, cinque squadre racchiuse in una corsa che può ancora cambiare forma a ogni gol, a ogni pareggio e a ogni incastro.

Il possibile arrivo a 71 punti

Lo scenario più curioso, almeno sulla carta, è quello di un arrivo multiplo al secondo posto. Una situazione difficile, certo, ma non impossibile dal punto di vista matematico. Tutte e cinque le squadre potrebbero infatti chiudere il campionato a quota 71 punti.

Perché questo accada servirebbe una combinazione molto precisa: il Napoli dovrebbe conquistare un solo punto tra Pisa e Udinese, la Juventus tre punti tra Fiorentina e Torino, il Milan quattro punti tra Genoa e Cagliari, la Roma quattro punti tra Lazio e Verona e il Como sei punti tra Parma e Cremonese.

A quel punto entrerebbe in gioco la classifica avulsa, cioè la graduatoria costruita soltanto sugli scontri diretti tra le squadre coinvolte. Ed è qui che lo scenario diventerebbe davvero pesante, soprattutto per due grandi piazze.

La classifica avulsa premierebbe Milan, Napoli e Como

In caso di arrivo a cinque a 71 punti, la classifica avulsa manderebbe in Champions Milan, Napoli e Como. Resterebbero invece fuori Juventus e Roma, nonostante una stagione vissuta fino all’ultimo dentro la lotta per l’Europa più importante.

Il Milan sarebbe la squadra messa meglio negli scontri diretti. I rossoneri arriverebbero a 13 punti nella mini-classifica, grazie ai risultati raccolti contro Napoli, Juventus, Roma e Como. Un margine minimo, ma sufficiente per chiudere davanti a tutte.

Alle spalle del Milan ci sarebbero Napoli e Como, entrambe a 12 punti. Gli azzurri verrebbero premiati dagli incroci contro Roma e Milan, mentre il Como peserebbe tantissimo grazie al doppio successo contro la Juventus e ai punti raccolti contro le altre concorrenti.

La Juventus chiuderebbe invece a 9 punti, pagando in modo pesantissimo il doppio confronto perso con il Como. La Roma sarebbe ancora più indietro, ferma a 6 punti, con un bilancio negativo quasi contro tutte le rivali dirette.

Nel dettaglio, la mini-classifica sarebbe questa: Milan 13 punti, Napoli 12, Como 12, Juventus 9, Roma 6. Un ribaltone che avrebbe del clamoroso, soprattutto perché lascerebbe fuori due squadre abituate a considerare la Champions quasi come un territorio naturale.

Naturalmente per arrivare a questo scenario servirebbe un incastro molto particolare. Ma il semplice fatto che sia ancora possibile racconta bene quanto sia stretta questa volata. Due giornate possono sembrare poche, ma quando la classifica è così corta diventano un campo minato.

La corsa Champions resta quindi aperta, nervosa e piena di trappole. E questa volta non conterà soltanto vincere: conterà anche ricordarsi tutto quello che è successo negli scontri diretti.