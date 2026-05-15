Pisa-Napoli arbitro e precedenti del fischietto con la squadra azzurra: la gara è in programma domenica alle 12

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 37ma e penultima giornata del campionato di Serie A. Stabilito l’orario delle squadre in lotta per la Champions League – si giocheranno alle 12 dopo l’accordo tra la Lega di Serie A ed ilPrefetto di Roma sul Derby – è toccato scegliere le sestine che dirigeranno gli incontri.

Per Pisa-Napoli, in programma domenica alle 12 al pari delle altre gare delle squadre coinvolte nella corsa alla Champions League, ci sarà Francesco Fourneau della sezione di Roma 1. Gli assistenti saranno: Fabiano Preti di Mantova e Simone Biffi di Treviglio. Il IV sarà Simone Galipò di Firenze, mentre al VAR ci sarà Lorenzo Maggioni di Lecco, coadiuvato da Giacomo Camplone di Lanciano.

Sono quattro i precedenti di Fourneau con il Napoli. Il primo risale alla stagione 2020/2021 in Coppa Italia, con la vittoria degli azzurri contro lo Spezia nei quarti di finale della competizione. Le altre tre gare, invece, sono state disputate in Serie A.

Nella stagione 21/22 il 19 marzo diresse Napoli-Udinese, valida per la 30ma giornata e terminata 2-1 per i partenopei. Nella stagione successiva, quella del terzo scudetto, diresse Napoli-Monza 4-0 nella seconda giornata di campionato.

L’ultimo precedente, sempre vincente per gli azzurri, è dello scorso 17 gennaio, l’1-0 al Maradona contro il Sassuolo. Insomma, bilancio più che positivo, con il 100% di vittorie.

Serie A 37ma giornata, le designazioni arbitrali

Vediamo, però, le designazioni dell’intero turno di Serie A.

Como – Parma h. 12.00

Arbitro Zufferli, Rossi C. e Laudato assistenti, IV uomo Crezzini. Al VAR Dipaolo ed all’Avar Gariglio.

Genoa – Milan h. 12.00

Arbitro Sozza, Lo Cicero – Cecconi assistenti, IV uomo Marchetti. Al VAR Mazzoleni ed all’Avar Paganessi.

Juventus – Fiorentina H. 12.00

Arbitro Massa, Meli – Alassio assistenti, IV uomo Marinelli. Al VAR Chiffi ed all’Avar Meraviglia.

Pisa – Napoli H. 12.00

Arbitro Fourneau, Preti – Biffi assistenti, IV uomo Galipò. Al VAR Maggioni, all’AVAR Camplone.

Roma – Lazio H. 12.00

Arbitro Maresca, Peretti – Perrotti assistenti, IV uomo Fabbri. Al VAR Di Bello, all’AVAR Abisso.

Inter – H. Verona H. 15.00

Arbitro Calzavara, Costanzo – Passeri assistenti, IV uomo Collu. Al VAR Santoro, all’AVAR Giua.

Atalanta – Bologna H. 18.00

Arbitro Perenzoni, Garzelli – Grasso assistenti, IV uomo Zanotti. Al VAR Pezzuto, all’AVAR Serra.

Cagliari – Torino H. 20.45

Arbitro Arena, Bercigli – Regattieri assistenti, IV uomo Perri. Al VAR Ghersini, all’AVAR Prontera.

Sassuolo – Lecce H. 20.45

Arbitro La Penna, Rossi L. – Fontemurato assistenti, IV uomo Di Marco. Al VAR Doveri, all’AVAR Dionisi.

Udinese – Cremonese H. 20.45

Arbitro Manganiello, Berti – Vecchi assistenti, IV ufficiale Ferrieri Caputi. Al VAR Marini, all’AVAR Cosso.