Napoli, Conte resta? Dipende da ADL. Intanto prendono quota Maresca, Sarri e Italiano

Il futuro di Antonio Conte al Napoli. Maresca, Sarri e Italiano sono i possibili sostituti. Il destino di Conte dipende da De Laurentiis e dalla Champions League.

Attesa, silenzi operosi e un futuro che si scriverà dopo il 90’ di Pisa. Nel Napoli tutto ruota attorno al vertice annunciato tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis: un faccia a faccia che ci sarà, ma non subito.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’incontro è stato rinviato finché la qualificazione alla prossima Champions non sarà blindata aritmeticamente. Il ko dell’ultimo turno ha rimandato i calcoli e la gestione del domani: “Tutto rimandato a domenica… Pisa è diventata il crocevia internazionale”, si legge. Tradotto: servono tre punti per sciogliere il nodo principale, quello della panchina e della “sintonia” tra proprietà e allenatore.

Il rebus Conte attraversa almeno tre piani. Il primo è tecnico-sportivo: l’ex CT ha impostato un percorso faticoso ma riconoscibile, e l’accesso Champions resta la cornice imprescindibile per dare seguito al progetto. Il secondo è economico: è complicato immaginare un addio con un ingaggio importante sul tavolo e bonus legati ai risultati. Il terzo è prospettico: per restare, Conte vuole garanzie chiare su ambizioni e investimenti; per confermarlo, De Laurentiis pretende sostenibilità, valorizzazione degli asset e una linea coerente sul mercato. È quello che in ambienti societari definiscono “test della sintonia”: non una formalità, ma un allineamento profondo su idee, tempi e priorità.

Il pallino del gioco nelle mani di ADL

In questo quadro, ADL ha il pallino del gioco. Finché la matematica non certifica il traguardo europeo, il club resta in modalità stand-by operativo: si lavora, si raccolgono informazioni, si tengono vivi i canali con tecnici graditi, ma senza forzare le mosse. L’obiettivo è non farsi cogliere impreparati come nell’estate 2023, quando gli eventi si accavallarono oltre le previsioni. E infatti, parallelo al dossier Conte, scorre già una short list che guadagna consistenza.

Secondo TMW, i profili in prima fila sono Enzo Maresca e Maurizio Sarri. A loro si è affiancato con forza anche Vincenzo Italiano, nome che rimbalza con crescente insistenza nelle stanze del calcio italiano. Tre strade diverse, tre filosofie possibili per il “nuovo” Napoli.

Maresca rappresenta la scommessa contemporanea. Italiano, giovane, formato tra laboratori tattici e panchine di alto livello, ha affinato una proposta di gioco moderna, costruzione dal basso e principi di posizione, con l’etichetta della “scuola Guardiola” che ne accompagna il profilo. È una scelta di campo: identità forte, disponibilità a lavorare con un gruppo ringiovanito e sostenibilità degli investimenti. Resta il tema degli incastri internazionali: eventuali movimenti nel circuito inglese e nell’orbita del City Football Group possono ridefinire gli equilibri delle panchine e, di riflesso, le opzioni del Napoli.

Sarri è invece la via del ritorno, con tutto il portato emotivo e tecnico che comporta. A Napoli ha scritto pagine di calcio che hanno fatto il giro d’Europa; con De Laurentiis i rapporti sono rimasti solidi e il dialogo non si è mai interrotto davvero. Il suo 4-3-3 resta una liturgia di palleggio e sincronismi, capace di esaltare un certo tipo di rosa e di restituire al Maradona quel senso di appartenenza estetica tanto caro ai tifosi. È un’opzione che garantisce un’identità immediata, ma chiede al tempo stesso un contesto plasmato su misura, a partire dai profili di regista e ali tecniche.

Italiano, infine, è la candidatura in ascesa. Negli ultimi anni ha proposto un calcio verticale e aggressivo, con pressione alta e rotazioni codificate tra mezze ali ed esterni. È un tecnico che ama incidere nel lavoro quotidiano, valorizza i giocatori duttili, pretende intensità e profondità. Per il Napoli significherebbe rilanciare su ritmo e coraggio, accompagnando un rinnovamento graduale della rosa. Anche qui, costi e tempi sarebbero in linea con una programmazione sostenibile, a patto di condividere il perimetro degli obiettivi e il profilo degli acquisti.