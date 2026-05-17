Pisa Napoli formazioni ufficiali: Conte stravolge tutto, fuori KDB e non solo

Le formazioni ufficiali di Pisa Napoli, gara valida per la 37ma giornata di Serie A: mezza rivoluzione per Antonio Conte, fuori De Bruyne

Una gara importante per chiudere il discorso relativo alla qualificazione alla prossima Champions League; con tre punti, infatti, il Napoli staccherebbe il pass per la partecipazione alla prossima edizione della coppa. E, una volta raggiunto l’obiettivo, ci si potrà dedicare a pianificare il futuro, con l’incontro tanto atteso tra De Laurentiis e Conte.

Proprio per questo il tecnico non ha lasciato nulla al caso ed in vista della trasferta di Pisa ha rivoluzionato la rosa con ben tre cambi rispetto alla formazione titolare. La prima novità riguarda la porta: fuori Milinkovic-Savic, al suo posto Alex Meret mentre sarà Di Lorenzo a sostituire lo squalificato Politano sulla corsia destra con Beukema titolare come braccetto.

In mediana confermati Lobotka e McTominay, sulla corsia sinistra spazio per Spinazzola mentre sulla trequarti agirà Elmas accanto ad Alisson Santos con panchina iniziale per Kevin De Bruyne.

Pisa Napoli, formazioni ufficiali:

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Hojholt, Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Moreo, Stojilkovic

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund.