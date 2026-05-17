Pisa Napoli conferenza Conte, le parole sul futuro

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa al termine della vittoria del Napoli contro il Pisa: il tecnico ha anche analizzato il suo futuro

Antonio Conte si è presentato in conferenza stampa al termine della vittoria netta contro il Pisa per 3-0, con reti di McTominay, Rrahmani ed Hojlund. Il tecnico ha parlato anche di futuro.

“Manca ancora una partita, mi lega amicizia con il presidente. Sono arrivato in un momento di difficoltà dopo il decimo posto, la situazione veniva dipinta molto nera. Ho promesso che quando la mia esperienza finirà lascerò un gruppo solido per dare fastidio a Milan, Juve e Inter, che partono sempre un metro avanti. Se il Napoli dà fastidio ogni anno e riesce a spodestare un anno sì e un no sarebbe grande cosa“.

Conte è poi andato più nello specifico. “Il presidente sa benissimo il mio pensiero da un mese, le cose positive e quelle che mi sono piaciute meno. È giusto fare chiarezza con lui, sarò sempre grato a prescindere da cosa succederà l’anno prossimo. Mi ha dato la possibilità di vivere in un ambiente come Napoli e festeggiare. Mi hanno sempre detto che quando vinci a Napoli è come farlo dieci volte in un altro club“.

L’allenatore ha poi elogiato Elmas e Vergara che “si sono fatti trovare pronti, erano comprimari” ma più in generale “grande ammirazione per tutti i ragazzi, tutti hanno dimostrato di sudare la maglia. Grazie anche alle curve, che ci sono state vicine, persone che pagano il biglietto, lavorano, vanno in trasferta con sacrifici. Ci potevano mollare e non l’hanno fatto. Oggi festeggiamo la Champions, vogliamo ora mettere la ciliegina di arrivare secondi e in due anni è tanto“. Il tecnico ha anche ammesso come sia Copenaghen il rammarico più grande, la mancata vittoria costata poi l’eliminazione dalla League Phase della Champions League.