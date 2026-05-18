Quando si gioca Napoli Udinese, data ed orario ufficiali

Napoli Udinese, data ed orario: la Lega di Serie A ha reso noto il calendario completo dell’ultima giornata del torneo. In palio ancora posti per l’Europa

La Lega di Serie A ha diramato ufficialmente il calendario con data ed orari dell’ultimo turno di campionato. Il Napoli ha conquistato aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League e, considerato come l’Udinese non abbia impegni né lotti per altri traguardi, la gara dei partenopei è slegata dalle altre.

E così la Lega di Serie A ha optato per domenica 24 maggio alle 18: al Maradona, quindi, nel pomeriggio domenicale la squadra saluterà il pubblico provando a chiudere con un successo e, quindi, con il secondo posto.

Ecco il programma completo:

Fiorentina-Atalanta: Venerdì 22 maggio h. 20.45

Bologna-Inter: sabato 23 maggio h. 18.00

Lazio-Pisa: sabato 23 maggio h. 20.45

Parma-Sassuolo: domenica 24 maggio h. 15.00

Napoli-Udinese: domenica 24 maggio h. 18.00

Cremonese-Como: domenica 24 maggio h. 20.45

Lecce-Genoa: domenica 24 maggio h. 20.45

Milan-Cagliari: domenica 24 maggio h. 20.45

Verona-Roma: domenica 24 maggio h.20.45

Torino-Juventus: domenica 24 maggio h. 20.45