Napoli Conte addio (ma non è detta l’ultima parola)

Napoli e Conte sembrano diretti verso l’addio definitivo: manca l’annuncio ufficiale, ecco perché non è detta l’ultima parola

Antonio Conte ed il Napoli si diranno addio a fine stagione. Sembra ormai certo l’epilogo, quasi inevitabile dopo due stagioni che hanno portato nella bacheca del club azzurro uno scudetto ed una Supercoppa italiana. Insomma, Conte lascerà da vincente ed ha già comunicatola sua intenzione a De Laurentiis. Anzi, avrebbe. Condizionale d’obbligo, sebbene tutti i media diano per certa questa ipotesi, compreso chi è vicino alla proprietà.

Nessun summit andrà in scena, quindi, ma al termine di Napoli-Udinese in programma domenica alle 18, ci sarà il saluto del tecnico salentino alla piazza, portata in alto come sua abitudine. De Laurentiis avrebbe provato a fargli cambiare idea, senza però alzare barricate come accaduto nella scorsa stagione.

Già, ma perché abbiamo usato il condizionale? Con Antonio Conte e De Laurentiis in campo, infatti, nulla è da escludere. Già la scorsa stagione, quella post scudetto, sembrava certo l’addio al club azzurro, con una proposta della Juve in mano ed un biglietto per Torino di sola andata nell’altra.

Il patron fu poi molto persuasivo, tanto da riuscire a convincerlo a restare a Napoli per provare a vincere ancora. E la stagione – salvo colpi di scena – si chiuderà con il secondo posto alle spalle dell’Inter al termine di una stagione con oltre 40 infortunati che hanno pesato oltremodo sul cammino degli azzurri.

De Laurentiis potrebbe riuscire nuovamente a bloccarlo in azzurro, magari per rilanciare e provare a vincere un altro titolo ancora, uno scudetto che sarebbe il secondo in tre anni, unico tecnico nella storia a riuscirci. Argomentazioni valide per uno come Conte, peraltro legato da profonda amicizia a De Laurentiis. Solo l’annuncio ufficiale potrebbe mettere fine alla speranza di vedere il salentino ancora vestito d’azzurro.