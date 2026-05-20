Cittadinanza onoraria Conte: dopo De Laurentiis toccherà anche al mister del quarto scudetto

La cittadinanza onoraria ad Antonio Conte: in città già se ne parla, toccherà anche al tecnico del quarto scudetto ma solo dopo De Laurentiis

Era accaduto con Luciano Spalletti e con ogni probabilità accadrà anche per Antonio Conte. Il tecnico salentino ieri è salito a Palazzo San Giacomo per incontrare il sindaco. Una sorta di saluto al primo cittadino ed idealmente alla città che l’ha accolto e conquistato. Se è vero che la figlia Vittoria sui social si lancia in vere e proprie dichiarazioni d’amore per Napoli, tanto che se fosse dipeso da lei e dalla signora Elisabetta, Antonio sarebbe rimasto, anche l’allenatore è stato conquistato dalla città.

“Napoli mi è rimasta dentro, mi resterà un grande ricordo. Ho un legame fortissimo per Napoli, una città bellissima, per la prima volta ho vissuto in pieno la città”. Queste le parole pronunciate al sindaco, dichiarazioni che lasciano ben poco all’immaginazione. E così Conte presto potrà diventare anche un cittadino napoletano “ufficiale”.

L’idea del sindaco Manfredi è chiara e ne ha già discusso con alcuni membri all’intero del Comune stesso. D’altronde se Spalletti lo è diventato dopo il terzo scudetto, perché non dovrebbe toccare anche a Conte?

Al momento non c’è nessuna data ufficiale, è bene spiegarlo, anche perché toccherà prima al patron De Laurentiis. Ma non è escluso che nei prossimi mesi si avvierà l’iter anche per Conte, vero uomo del Sud che ha portato Napoli sul tetto d’Italia.