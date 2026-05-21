Napoli Udinese arbitro: l'AIA ha scelto un debuttante

Diramata la scelta per l’arbitro di Napoli Udinese: designato un debuttante nella massima Serie, la scelta dell’Aia per l’ultima giornata di campionato

L’AIA ha diramato le designazioni arbitrali per l’ultima giornata di Serie A 2025/2026. Al Maradona, in occasione di Napoli-Udinese, è stato scelto un debuttante nel massimo campionato. La gara – eccetto per il secondo posto in classifica degli azzurri – non regala verdetti importanti come scudetto, qualificazione alle coppe o salvezza ed è stata considerata probabilmente la gara ideale per testare Andrea Zanotti della sezione di Rimini.

In questa stagione due gare in Coppa Italia (in una di queste, la vittoria dell’Udinese sul Palermo, unico precedente con i friulani) e 15 match diretti in Serie B. Ecco la sestina completa:

Designazioni arbitrali 38ma giornata: la lista completa

FIORENTINA – ATALANTA Venerdì 22/05 h.20.45

PERRI

VOTTA – PRESSATO

IV:      MASSA

VAR:     DI BELLO

AVAR:       SERRA

 

BOLOGNA – INTER Sabato 23/05 h. 18.00

BONACINA

LAGHEZZA – ZEZZA

IV:      MARCENARO

VAR:     PEZZUTO

AVAR:       BARONI

 

LAZIO – PISA Sabato 23/05 h. 20.45

FERRIERI CAPUTI

NIEDDA – EMMANUELE

IV:       DI MARCO

VAR:      GHERSINI

AVAR:        PICCININI

 

PARMA – SASSUOLO h. 15.00

TURRINI

IMPERIALE – TRINCHIERI

IV:     MARINELLI

VAR:     GIUA

AVAR:     PEZZUTO

 

NAPOLI – UDINESE h. 18.00

ZANOTTI

CAPALDO – PASCARELLA

IV:      MANGANIELLO

VAR:     PRONTERA

AVAR:     PAIRETTO

 

CREMONESE – COMO h. 20.45

MARESCA

CECCONI – FONTEMURATO

IV:     CALZAVARA

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      CAMPLONE

 

LECCE – GENOA h. 20.45

DOVERI

PERETTI – MASTRODONATO

IV:       MUCERA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     PAGANESSI

 

MILAN – CAGLIARI h. 20.45

GUIDA

PRETI – BERCIGLI

IV:     AYROLDI

VAR:      ABISSO

AVAR:       CHIFFI

 

TORINO – JUVENTUS h. 20.45

ZUFFERLI

BACCINI – LO CICERO

IV:       COLOMBO

VAR:      DI PAOLO

AVAR:     MARINI

 

H. VERONA – ROMA h. 20.45

SOZZA

ROSSI M. – LAUDATO

IV:     FELICIANI

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:      MAGGIONI