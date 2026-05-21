Napoli Udinese arbitro: l’AIA ha scelto un debuttante

Diramata la scelta per l’arbitro di Napoli Udinese: designato un debuttante nella massima Serie, la scelta dell’Aia per l’ultima giornata di campionato
L’AIA ha diramato le designazioni arbitrali per l’ultima giornata di Serie A 2025/2026. Al Maradona, in occasione di Napoli-Udinese, è stato scelto un debuttante nel massimo campionato. La gara – eccetto per il secondo posto in classifica degli azzurri – non regala verdetti importanti come scudetto, qualificazione alle coppe o salvezza ed è stata considerata probabilmente la gara ideale per testare Andrea Zanotti della sezione di Rimini.
In questa stagione due gare in Coppa Italia (in una di queste, la vittoria dell’Udinese sul Palermo, unico precedente con i friulani) e 15 match diretti in Serie B. Ecco la sestina completa:
Arbitro ZANOTTI; Assistenti CAPALDO – PASCARELLA; IV uomo MANGANIELLO. Al VAR PRONTERA ed all’AVAR PAIRETTO.
Designazioni arbitrali 38ma giornata: la lista completa
FIORENTINA – ATALANTA Venerdì 22/05 h.20.45
PERRI
VOTTA – PRESSATO
IV: MASSA
VAR: DI BELLO
AVAR: SERRA
BOLOGNA – INTER Sabato 23/05 h. 18.00
BONACINA
LAGHEZZA – ZEZZA
IV: MARCENARO
VAR: PEZZUTO
AVAR: BARONI
LAZIO – PISA Sabato 23/05 h. 20.45
FERRIERI CAPUTI
NIEDDA – EMMANUELE
IV: DI MARCO
VAR: GHERSINI
AVAR: PICCININI
PARMA – SASSUOLO h. 15.00
TURRINI
IMPERIALE – TRINCHIERI
IV: MARINELLI
VAR: GIUA
AVAR: PEZZUTO
CREMONESE – COMO h. 20.45
MARESCA
CECCONI – FONTEMURATO
IV: CALZAVARA
VAR: GARIGLIO
AVAR: CAMPLONE
LECCE – GENOA h. 20.45
DOVERI
PERETTI – MASTRODONATO
IV: MUCERA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI
MILAN – CAGLIARI h. 20.45
GUIDA
PRETI – BERCIGLI
IV: AYROLDI
VAR: ABISSO
AVAR: CHIFFI
TORINO – JUVENTUS h. 20.45
ZUFFERLI
BACCINI – LO CICERO
IV: COLOMBO
VAR: DI PAOLO
AVAR: MARINI
H. VERONA – ROMA h. 20.45
SOZZA
ROSSI M. – LAUDATO
IV: FELICIANI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MAGGIONI