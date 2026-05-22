Napoli Guardiola, il sogno è già finito: l’annuncio del tecnico

Il sogno di vedere Pep Guardiola sulla panchina del Napoli è già finito: il tecnico ha annunciato in conferenza stampa il suo futuro

L’addio di Conte, il Centenario del club e la voglia di rivedere in panchina un altro top avevano incendiato la tifoseria azzurra ieri pomeriggio, quando sui profili social del Manchester City Pep Guardiola ha annunciato il suo addio alla panchina del club.

Ben 20 trofei in 10 anni, portando i Citizens a conquistare la supremazia cittadina davanti al più blasonato United. In questi casi fare due più due è molto semplice; le panchine dei top club sono quasi tutte occupate, in Liga avrebbe allenato solo il Barcellona, l’Italia ha un posto particolare nel suo cuore e così perché non Napoli?

Pep Guardiola al Napoli, il binomio perfetto almeno secondo i tifosi che già stavano sognando ad occhi aperti. Chi si era lanciato in voli pindarici, però, sarà caduto bruscamente dalla nuvole. Pep Guardiola, in conferenza stampa, ha infatti annunciato il suo futuro.

“Ho bisogno di riposo. Non penso di allenare per un po’, altrimenti sarei rimasto qui. Devo fare un passo indietro”. Pep ha anche spiegato la volontà di non lasciare il mondo Manchester. “Mi piacerebbe continuare a far parte del City, magari dietro le quinte, senza stare davanti alla squadra”.