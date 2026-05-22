Napoli, a Milinkovic-Savic il premio Fair Play per la stagione 2025/2026

Vanja Milinkovic-Savic ha conquistato il premio Fair Play perla stagione 2025/2026 assegnato dalla Lega di Serie A

Vanja Milinkovic-Savic chiuderà domenica la sua prima stagione con la maglia del Napoli. Arrivato in estate dal Torino per 20milioni, ben presto di è preso il posto da titolare a scapito di Alex Meret, anche per una maggiore propensione al gioco con i piedi ed abile nelle uscite dalla porta più del collega.

Ha vinto da protagonista la Supercoppa italiana ed in attesa della gara di domenica, ha fin qui disputato 27 gare in Serie A, sette in Champions League e due in Supercoppa. Il portiere, diventato ben presto uno dei pilastri del Napoli contiano, ha vinto il premio “Philadelphia Fair Play Moment Of The Season” assegnatogli da Lega Calcio Serie A e Philadelphia, sponsor del premio.

Un riconoscimento per essersi reso protagonista in occasione della sfida Bologna-Napoli dell’episodio che meglio ha rappresentato i principi condivisi di amicizia, sportività e lealtà nell’arco della stagione sportiva 2025/2026. Al termine della gara disputata lo scorso 9 novembre del 2025, Milinkovic-Savic si è avvicinato complimentandosi con Massimo Pessina, giovane collega del Bologna all’esordio in Serie A.

Milinkovic-Savic ed il gesto nei confronti di Pessina: le parole dell’ad De Siervo

Un gesto semplice, arrivato nonostante la sconfitta che sintetizza i valori più sinceri dello sport. Come spiega la Lega Calcio, l’abbraccio del numero 32 rappresenta l’immagine plastica di cosa sia davvero il calcio che amiamo.

“Questo gesto vale più di un gol o di una parata decisiva – le parole di Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A -. In campo la competizione è sacrosanta, ma è fondamentale non perdere mai di vista l’aspetto umano, tanto più quando cogli negli occhi di un avversario i sogni e le emozioni che anche tu hai vissuto all’inizio della tua carriera. Saper cogliere questo momento, a maggior ragione a ridosso di una gara, rappresenta il lato autentico e romantico del nostro sport”.

Per questo assegniamo il Philadelphia Fair Play Moment Of The Season a Milinkovic-Savic. Con un gesto semplice e spontaneo ha ricordato che rispetto, fratellanza e condivisione di un sogno contano quanto il risultato o la maglia.