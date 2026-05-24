Napoli Udinese, probabili formazioni: è la gara dell’addio di Conte

Le probabili formazioni di Napoli-Udinese, ultima gara stagionale del campionato 2025/2026: Antonio Conte ai saluti

Ultimo giorno di scuola per il Napoli, che nel pomeriggio saluta i suoi tifosi al Maradona affrontando l’Udinese per blindare il secondo posto dopo essersi assicurati la qualificazione in Champions battendo il Pisa. Per certificare la posizione numero 2 in classifica basta un pareggio ma in realtà basterebbe anche perdere e sperare che il Milan non recuperi quel -3 in differenza reti che al momento vede avanti il Napoli anche in caso di parità.

Ma Napoli-Udinese sarà anche l’occasione per i due club per parlarsi e impostare una nuova trattativa dopo quella poco fortunata portata avanti un anno fa per Lorenzo Lucca. Ora nel mirino azzurro ci sono altri due bianconeri: uno è Keinan Davis, l’erede di Lucca a Udine che ha fatto anche meglio di lui, ma soprattutto Arthur Atta, centrocampista tecnico e fantasioso che da più di un anno è sul taccuino di Giovanni Manna.

Piccole scaramucce di un mercato che promette scintille, fra riduzione del monte ingaggi e necessità di ringiovanire la rosa. Ma prima il nuovo allenatore. L’addio di Conte sembra ormai scontato e potrebbe essere ufficializzato proprio a fine partita, per la successione i nomi che girano sono ancora tantissimi con Allegri, Mancini e Italiano in cima alla lista. Più defilato al momento Maurizio Sarri, che sembra sempre più vicino a firmare con l’Atalanta.