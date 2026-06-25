“Messi il migliore di sempre”, ancora una volta Maradona maltrattato e dimenticato: nuova bufera

L’annosa questione tra chi sia più forte tra Maradona e Messi riemerge prepotentemente: anche stavolta Diego è stato dimenticato e maltrattato

Quante volte il calcio ha provato a trovare una risposta definitiva alla stessa domanda? È un confronto che attraversa generazioni, accende discussioni nei bar, sui social e persino negli spogliatoi. Eppure, ogni tanto accade qualcosa che sembra spostare l’ago della bilancia. Non una semplice opinione, ma una presa di posizione netta da parte di chi il calcio lo ha vissuto ai massimi livelli.

Negli ultimi giorni, mentre i Mondiali 2026 stanno entrando nel vivo, un protagonista inatteso è tornato al centro della scena. Non per una giocata sul campo, ma per parole destinate a far discutere. Nel frattempo, dall’altra parte, c’è chi continua a collezionare record come se fosse la cosa più naturale del mondo. Numeri che, partita dopo partita, stanno trasformando una carriera straordinaria in qualcosa di ancora più grande.

Le parole di Ibrahimovic e il giudizio definitivo su Messi

È stato Zlatan Ibrahimovic, intervenuto ai microfoni di FOX Sports, a riaprire uno dei dibattiti più longevi della storia del calcio. L’ex attaccante svedese non ha lasciato spazio a interpretazioni: per lui Lionel Messi è il miglior giocatore di sempre.

Una dichiarazione che pesa, soprattutto perché arriva da un calciatore che ha condiviso il campo con alcuni dei più grandi campioni dell’epoca moderna. Ibrahimovic ha sottolineato come la combinazione tra longevità, continuità e successi raggiunti dall’argentino sia difficilmente replicabile. Non si tratta soltanto di talento puro, ma della capacità di restare decisivo anno dopo anno, stagione dopo stagione.

Secondo l’ex centravanti, confrontare Messi con leggende come Diego Maradona, Pelé o Johan Cruyff rischia ormai di essere riduttivo. Tutti hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia del calcio, ma la continuità mostrata dal numero dieci argentino rappresenta qualcosa di unico. Una posizione forte, destinata inevitabilmente a dividere tifosi e appassionati.

I Mondiali 2026 e un altro record che entra nella storia

Se le parole di Ibrahimovic hanno fatto rumore, le prestazioni di Messi hanno fatto ancora di più. Nella vittoria dell’Argentina contro l’Austria, il fuoriclasse dell’Inter Miami ha reagito da campione assoluto dopo un rigore sbagliato, firmando una doppietta che ha trascinato la sua nazionale agli ottavi di finale.

Con queste reti, il capitano albiceleste ha raggiunto quota 18 gol nella storia della competizione, diventando il miglior marcatore di sempre dei Mondiali. Un traguardo che arriva dopo una carriera già ricchissima di successi e che contribuisce ad alimentare ulteriormente il dibattito sul cosiddetto GOAT del calcio.

Guardando le sue ultime prestazioni, emerge un aspetto che colpisce più di ogni altro: la naturalezza con cui continua a essere decisivo. A 38 anni, quando molti campioni hanno già imboccato la fase finale della carriera, Messi continua a influenzare il risultato delle partite più importanti. È questo che ha impressionato Ibrahimovic e molti altri osservatori internazionali.

Un dibattito destinato a non finire

Il fascino del calcio sta anche qui. Ogni generazione custodisce i propri miti e difende i propri eroi. C’è chi continuerà a scegliere Maradona per il suo impatto emotivo, chi resterà fedele alla grandezza di Pelé e chi vedrà in Cruyff il simbolo della rivoluzione calcistica moderna.

Eppure, mentre il dibattito continua, Lionel Messi aggiunge nuovi capitoli alla propria leggenda. Forse è proprio questo il dettaglio più significativo: mentre gli altri vengono raccontati attraverso i ricordi, lui continua ancora oggi a scrivere la sua storia davanti agli occhi del mondo. E allora la domanda resta aperta: stiamo assistendo all’ultimo tratto della carriera del più grande di sempre o a un’altra pagina destinata a cambiare ancora il modo in cui giudichiamo la grandezza nel calcio?