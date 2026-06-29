Napoli, Allegri ha risolto con il Milan: adesso può firmare

Allegri, ora il futuro con il Napoli può davvero cominciare: c’è un dettaglio che cambia tutto

Nel calcio moderno non sono soltanto le firme sui contratti a fare notizia. A volte basta un documento depositato, una risoluzione o un semplice passaggio burocratico per sbloccare scenari che sembravano in attesa soltanto dell’ultimo tassello. È proprio in quei momenti che i progetti prendono forma e le idee iniziano a trasformarsi in realtà.

Da settimane gli indizi andavano tutti nella stessa direzione. I contatti, le strategie condivise e le prime valutazioni sul mercato lasciavano intuire che qualcosa fosse già stato impostato. Mancava soltanto un ultimo ostacolo amministrativo, apparentemente secondario, ma indispensabile per permettere a tutte le parti di procedere senza più vincoli. Adesso quel momento è finalmente arrivato.

Massimiliano Allegri è pronto a diventare il nuovo allenatore del Napoli

Come riportato dal Corriere dello Sport, Massimiliano Allegri ha ufficialmente risolto il contratto che lo legava al Milan. L’accordo con il club rossonero sarebbe dovuto scadere il 30 giugno 2027, ma nella serata di lunedì 29 giugno è arrivata la risoluzione consensuale che rappresentava l’ultimo passaggio necessario prima della firma con il Napoli.

L’intesa tra il tecnico livornese e il presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, era stata raggiunta già da tempo. Restava soltanto da sistemare l’aspetto burocratico che impediva di formalizzare il nuovo incarico. Con questo vincolo ormai superato, la strada è completamente libera per l’annuncio ufficiale.

Per Allegri si tratta dell’inizio di una nuova sfida in una piazza che nelle ultime stagioni ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli. L’obiettivo sarà quello di raccogliere l’eredità lasciata dal recente ciclo vincente e costruire una squadra capace di confermarsi protagonista sia in Italia sia nelle competizioni europee.

Accordo fino al 2029 e mercato già in movimento

Secondo le indiscrezioni, il nuovo contratto di Massimiliano Allegri con il Napoli avrà una durata triennale, con scadenza fissata nel 2029. Un segnale chiaro della volontà del club di puntare su un progetto stabile e di lungo periodo, affidandosi a uno degli allenatori più esperti del panorama italiano.

In realtà, il lavoro sarebbe già iniziato da diverse settimane. Pur in attesa dell’ufficialità, Allegri avrebbe già avviato un confronto costante con il direttore sportivo Giovanni Manna per definire le strategie del mercato estivo, valutare la rosa attuale e individuare i profili più adatti alle esigenze tattiche della squadra.

La pianificazione anticipata rappresenta un aspetto sempre più determinante nel calcio moderno. Arrivare all’inizio del ritiro con idee chiare e obiettivi condivisi permette di accelerare i tempi e affrontare la stagione con basi più solide. È un metodo che Allegri conosce bene e che ha spesso applicato nelle sue esperienze precedenti.

Il nuovo ciclo azzurro è pronto a partire

Con la risoluzione del contratto con il Milan, ogni ostacolo è stato definitivamente superato. Adesso manca soltanto la firma e il successivo annuncio da parte del Napoli, che sancirà ufficialmente l’inizio della nuova avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra.

Per i tifosi partenopei sarà l’inizio di una fase ricca di aspettative. L’esperienza del tecnico livornese, unita alla programmazione avviata insieme alla dirigenza, lascia immaginare un’estate particolarmente intensa sul fronte del mercato. La curiosità, a questo punto, si sposta inevitabilmente su un’altra domanda: quali saranno i primi volti scelti da Allegri per dare forma al suo nuovo Napoli?