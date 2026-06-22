Napoli quando firma Allegri: durata ed ingaggio del contratto

Napoli, il conto alla rovescia è quasi finito: sta per iniziare una nuova storia con Max Allegri. Quando arriva la firma dell’allenatore

Quante volte, nel calcio, basta una firma per cambiare completamente le prospettive di una stagione? A volte l’attesa dura mesi, altre volte soltanto pochi giorni. Eppure, quando si arriva agli ultimi dettagli, la sensazione è sempre la stessa: quella di essere a un passo da qualcosa di importante.

In queste ore l’atmosfera che si respira attorno al mondo Napoli è proprio questa. C’è curiosità, aspettativa e quella naturale voglia di capire come sarà il futuro della squadra dopo un ciclo che ha lasciato ricordi, emozioni e risultati significativi. I tifosi osservano, commentano e attendono. Perché quando una società decide di affidarsi a un allenatore dal curriculum importante, inevitabilmente si accendono entusiasmo e interrogativi.

Il nuovo progetto tecnico è ormai pronto a prendere forma. Manca soltanto l’ultimo tassello burocratico prima che tutto possa diventare ufficiale. E il tempo dell’attesa sembra davvero agli sgoccioli.

Massimiliano Allegri e il Napoli: gli ultimi passaggi prima della firma

Secondo le informazioni riportate da Sky Sport, l’accordo tra il club partenopeo e Massimiliano Allegri è ormai definito nei dettagli. Il tecnico livornese è stato scelto da tempo come successore di Antonio Conte e attende solamente la conclusione degli ultimi adempimenti formali legati alla sua precedente situazione contrattuale.

La firma sul nuovo accordo potrebbe arrivare tra oggi e domani. Si tratta di un contratto triennale a circa cinque milioni di euro a stagione fortemente sostenuto dal presidente Aurelio De Laurentiis, che ha individuato nell’ex allenatore di Juventus e Milan il profilo ideale per guidare la nuova fase del progetto azzurro.

Chi conosce il percorso di Allegri sa bene quanto il tecnico toscano abbia sempre privilegiato equilibrio, gestione del gruppo e capacità di adattarsi ai momenti della stagione. Caratteristiche che potrebbero rivelarsi preziose in una piazza esigente e passionale come quella napoletana, dove ogni scelta viene analizzata nei minimi dettagli.

Il nuovo corso azzurro tra aspettative e ambizioni

La sensazione è che il Napoli di Allegri possa nascere da una base già solida. Negli ultimi anni la squadra ha costruito una propria identità tecnica e ha dimostrato di poter competere ad alti livelli sia in Italia sia in Europa. Adesso, però, si apre una fase diversa, che richiederà nuove idee e una gestione capace di mantenere alta la competitività del gruppo.

L’arrivo del tecnico livornese rappresenta anche un segnale chiaro della volontà della società di restare protagonista. Non è un mistero che De Laurentiis abbia voluto fortemente questa soluzione, convinto che esperienza e pragmatismo possano offrire garanzie importanti in una stagione che si annuncia particolarmente intensa.

Dal punto di vista della credibilità del progetto, la scelta di affidarsi a un allenatore che ha conquistato numerosi trofei nazionali racconta molto delle ambizioni del club. Le fonti più autorevoli del panorama calcistico italiano, da Sky Sport ai principali quotidiani sportivi, confermano ormai da giorni come l’operazione sia vicinissima alla conclusione.

E forse è proprio questo il dettaglio che incuriosisce maggiormente i tifosi. Perché ogni nuovo ciclo porta con sé aspettative, dubbi e sogni. Adesso manca soltanto l’ufficialità. Poi inizierà il lavoro sul campo, l’unico giudice capace di trasformare una promessa in una storia da ricordare. La domanda che accompagna queste ore è semplice: quale volto avrà il Napoli di Allegri quando il pallone comincerà davvero a rotolare?