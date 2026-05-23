Napoli, Italiano osannato dai tifosi saluta la curva: è il segnale di addio?

Vincenzo Italiano è sempre nel mirino del Napoli ma il tecnico è stato osannato dai tifosi del Bologna a fine gara

Il Bologna e l’Inter si sono congedati dal campionato con un pirotecnico 3-3 n una gara pazza e dove è accaduto praticamente di tutto. A fine gara Vincenzo Italiano ha salutato la curva dei tifosi del Bologna. O meglio, al fischio finale i tifosi l’hanno chiamato sotto la porzione di stadio dov’erano assiepati, nel cuore caldo del tifo rossoblu, ed hanno salutato ed inneggiato a Vincenzo Italiano.

La qualificazione alle coppe europee non è arrivata, certo, ma i tifosi hanno ugualmente apprezzato la stagione dei felsinei. Italiano ha ringraziato a braccia alte per quella che è stata una vera dichiarazione d’amore da parte di tutto il Dall’Ara al tecnico siciliano.

Cori solo per lui, con tanto di invito a restare a Bologna e guidare la squadra anche nella prossima stagione. Un bell’attestato di stima, non c’è che dire, per un tecnico corteggiato dal Napoli.