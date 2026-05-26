Serie A 26/27: svelato il nuovo pallone della Puma – FOTO

La Serie A 2026/2027 sta già prendendo forma: è stato presentato ufficialmente il nuovo pallone protagonista in campionato, Coppa Italia e Supercoppa italiana

Il campionato di calcio è appena terminato ma già si è proiettati alla prossima stagione. Già ufficializzate le date di inizio e fine partenza il prossimo 23 agosto 2026 e fine domenica 30 maggio 2027. Due i turni infrasettimanali; mercoledì 28 ottobre 2026 e mercoledì 6 gennaio 2027 mentre il27 dicembre ci sarà la sosta natalizia che quindi ritorna. Campionato fermo per lasciar spazio alle nazionali anche Domenica 27 settembre 2026 e 4 ottobre 2026, Domenica 15 novembre 2026 e Domenica 28 marzo 2027.

Il secondo atto è stato ufficializzato proprio oggi dalla Lega di Serie A e dalla Puma, lo sponsor tecnico del campionato. Ci riferiamo al principale strumento di “lavoro”, il pallone. Si tratta del STELLAR NITRO™ ULTIMATE, il pallone ufficiale della Serie A Enilive, Coppa Italia Frecciarossa, EA SPORTS FC Supercup e Primavera 1 per la stagione 2026/27.

Progettato per rispondere all’evoluzione del calcio moderno – sempre più veloce, intenso e dinamico – il nuovo STELLAR NITRO™ ULTIMATE rappresenta il pallone tecnologicamente più avanzato mai sviluppato da PUMA. Nuovi standard in termini di stabilità, precisione e performance, il nuovo pallone è stato sviluppato per garantire prestazioni elevate in ogni situazione di gioco.

Con la nuova tecnologia con pannelli 4+4 c’è l’ottimizzazione dell’aerodinamica, la riduzione della resistenza all’aria e assicurare anche una traiettoria più stabile e precisa.

Anche il design riflette questa visione contemporanea del gioco. Grafiche dinamiche nei toni del blu e azzurro attraversano una base bianca pulita, creando un’identità visiva distintiva pensata per emergere sui più grandi palcoscenici del calcio italiano.