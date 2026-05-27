Napoli, testa a testa Italiano-Allegri ma c’è una preferenza chiara

In casa Napoli è testa a testa tra Vincenzo Italiano e Max Allegri per la panchina degli azzurri: al momento c’è una preferenza

Vincenzo Italiano o Max Allegri, sembra essere questa la scelta del Napoli. De Laurentiis deve dotare la squadra partenopea della nuova guida tecnica ed al momento sembra essere questa la sfida a due. Ovviamente nulla va escluso, considerata la teatralità di De Laurentiis, abituato ai colpi di scena ma sembra proprio essere questa la direzione intrapresa.

Italiano al momento è in pole position; biennale da 2,5 milioni di euro più bonus per la qualificazione alla prossima Champions League, questa la proposta fatta pervenire al tecnico nell’incontro andato in scena ieri tra il patron De Laurentiis e gli agenti dell’allenatore siciliano. ADL ha stanziato 50 milioni di euro per il mercato ed ha ricevuto la disponibilità del tecnico di provare a rilanciare Lang e Lucca oltre a Beukema, calciatore che conosce benissimo per averlo allenato a Bologna.

Anche Allegri, però, è in corsa; il tecnico livornese è reduce da una stagione da dimenticare al Milan ma De Laurentiis lo apprezza da tempo e Manna è forse il suo più grande sponsor. Resta da capire se Max riuscirà a mettere nuovamente la freccia e sorpassare Italiano, al momento in vantaggio.