Napoli, pronto il primo colpo: arriva dal Sudamerica

Il Napoli è pronto a chiudere il primo colpo di mercato in vista della prossima stagione: il ds Manna si sta assicurando un vero talento

In attesa di capire chi sarà il prossimo allenatore del Napoli, con Vincenzo Italiano al momento favorito su Max Allegri, il club partenopeo lavora incessantemente anche sul mercato. Il ds Manna deve rinforzare la squadra con un budget ridotto rispetto al passato e soprattutto deve svecchiare la rosa, un diktat arrivato direttamente dalla proprietà dopo le ultime due stagioni in cui sono acquistati diversi over 30.

Il Napoli è una delle formazioni più “vecchie” della Serie A appena terminata ed è tempo di invertire la rotta. Ecco perché il direttore sportivo sta lavorando in questo ambito. E sembra davvero ad un passo il primo colpo degli azzurri. Si tratta di Exequiel Zeballos, esterno classe 2002 del Boca Juniors.

Il calciatore è indicato come una delle stelle del calcio argentino, un talento dal futuro radioso ed il Napoli è in vantaggio sulle avversarie, pronto a bruciare la concorrenza delle big del calcio europee. Manna vuole chiudere entro breve una trattativa da 20 milioni di euro. Zeballos ha il contratto in scadenza a fine anno ed ha già informato il Boca Juniors che non rinnoverà.